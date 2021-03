Kommunale Testzentren: Wer sich testen lassen kann und wie das abläuft

Dieser Personenkreis kann sich testen lassen: Menschen, die in Kontakt mit vulnerablen Personengruppen stehen: dazu gehören beispielsweise pflegende Angehörige, Haushaltsangehörige von Schwangeren, Angehörige von Personen, bei denen ein erhöhtes Risiko für einen schweren oder tödlichen Verlauf nach einer Infektion mit dem Coronavirus besteht. Personen, die ein hohes Expositionsrisiko im beruflichen oder privaten Umfeld hatten oder haben: dazu zählen unter anderem in der Kinder- und Jugendarbeit Beschäftigte, Polizeibeamte, Gerichtsvollzieher, Beschäftigte in Justizvollzugsanstalten, im ÖPNV, in kundenintensiven Bereichen der Verwaltung oder in Flüchtlingsunterkünften. Schüler und deren Eltern.

Voraussetzung, um sich in einem kommunalen Testzentrum auf das Coronavirus testen zu lassen, ist derzeit unter anderem die Zugehörigkeit zu einer der vorgegebenen Personengruppen. Zudem können nur Personen getestet werden, die keine Symptome einer Covid-19 Infektion haben und die in den 14 Tagen vor dem Test keinen Kontakt zu Personen mit einer Corona-Infektion hatten, informieren die Rathauschefs aus den genannten Kommunen. Zur Testung muss zudem eine FFP2-Maske getragen werden.