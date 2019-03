Für die 25 aktiven Mitglieder des Kirchenchores Seitingen-Oberflacht sind die vergangenen Wochen etwas anstrengend gewesen. Chorleiter Markus Schmid hatte alle Hände voll zu tun, um alles und jeden zu positionieren und organisieren. Der Chor feiert in diesem Jahr seinen 25. Geburtstag und zusammen mit Solisten und Musikern der Musikhochschule Trossingen gab es am Sonntag ein über einstündiges Konzert in der Kirche Mariä Himmelfahrt auf dem Kirchberg.

Rund 100 Besucher applaudierten am Ende minutenlang. Das Konzert war aber auch Auftakt zu 20 Jahren Seelsorgeeinheit Konzenberg. Im Laufe des Jahres wird es weitere Veranstaltungen geben. Musikalisch begann der Chor mit dem bekannten Stück von Johann Sebastian Bach „Wohl mir, dass ich Jesum habe“.

Für Gänsehaut sorgte anschließend Chorleiter Markus Schmid mit einem Solo an der Kirchenorgel mit dem Stück „Präludium in g“ von Dietrich Buxtehude. Mit Buxtehude und einer Choralkantate ging es weiter und im Wechsel gab es fünf Verse mit Chor und Solisten. Das letzte Stück kam von Wolfgang Amadeus Mozart und lautete Missa in C Spatzenmesse.

Unterstützt wurde der Kirchenchor von der Musikhochschule Trossingen durch Philine Huppert (Sopran), Annemarie Ohlsen, Corinna Geißler und Paula Jacobs Fernandez (Violine und Viola), Daniel Bruder (Kontrabass), Chen Lun Huang (Trompete) sowie Michael Huß und Chorleiter Markus Schmid (Orgel).

Beim Kirchenchor sangen mit Claudia Liehnert, Hannelore Schaaf, Hedwig Spätling, Sabine Preuß, Dagmar Bacher, Silke Walther, Monika Ruck und Vanessa Weggler (alle Sopran), Ulrike Odenwäller, Ingrid Ilg, Christa Dufner, Martina Burkhard und Lore Buchwald (alle Alt), Meinrad Hermann (Tenor) und Michael Odenwäller, Gregor Buchwald und Matthias Mayer (Bass).

Dass Laien mit Profis zusammenspielen und singen können, beweist das Konzert in einer Kirche, die akustisch dafür prädestiniert ist und mit einem ambitionierten Chorleiter, wie Markus Schmid, kommen anspruchsvolle Stücke beim Zuhörer gut an. Geehrt wurden für zehn Jahre Lore Buchwald, für 25 Jahre Claudia Liehner und Hedwig Spätling, die zusammen mit Christa Dufner zu Ehrenmitgliedern des Chores ernannt wurden.

Auf dem Programm der 20 Jahrfeier der Seelsorgeeinheit Konzenberg steht am 19. Mai um 16 Uhr eine Maiandacht in der Maria-Hilf Kapelle in Weilheim, die vom Kirchenchor mitgestaltet wird. Am 30. Juni ab 17 Uhr werden zusammen mit Pfarrer Stephan die Maria-Hilf Kapelle in Weilheim, die Anstatt-Kapelle in Seitingen-Oberflacht und die Sebastianskapelle in Wurmlingen in Augenschein genommen.

„Der Berg ruft“ heißt es dann am 14. Juli ab 18 Uhr in Seitingen-Oberflacht. Pastoralreferent Alexander Krause wird mit einem etwas andern Gottesdienst aufwarten. Gleich drei Kirchenchöre umrahmen am 29. September ab 10 Uhr den Festtag in der Sankt-Gallus-Kirche in Wurmlingen. Danach werden die Gäste zu einem geselligen Mittag mit musikalischen Freunden in die Schlosshalle eingeladen. Der letzten Termin ist am 24. November ab 18 Uhr. Dann findet eine Abschluss-Andacht in der Sankt-Gallus-Kirche in Wurmlingen statt.