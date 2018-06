In der Hauptversammlung haben die Mitglieder der Musikkapelle Seitingen-Oberflacht einen neuen stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Norbert Zepf hatte sein Amt abgegeben. Sein Nachfolger wurde Daniel Luderer. Bei den Wahlen gab es noch weitere Änderungen. Vorsitzender Alfred Schultze beklagte das mangelnde Interesse der Bevölkerung an Konzerten.

Auch Bürgermeister Bernhard Flad stellte fest, dass das Interesse der Bevölkerung, zu Veranstaltungen zu gehen, nachlasse. Dies betreffe nicht nur die Musikkapelle, sondern beinahe alle kulturellen Vereine. Es werde immer schwieriger, Publikum zu Konzerten zu mobilisieren. Er stufte diese gesellschaftliche Erscheinung als tendenziell gefährlich ein. Die Ursache für dieses Phänomen scheine nicht klar ersichtlich, da die Qualität bei der Musikkapelle dank Dirigent Karl-Heinz Weber zugenommen habe.

Vorsitzender Alfred Schultze wurde bei den Wahlen bestätigt. Neuer stellvertretender Vorsitzender wurde Daniel Luderer. Schriftführer bleibt Fabian Brunner, Kassiererin ist weiterhin Antje Keßler, Festkassierer bleibt Bruno Holzki, und die Wirtschafter bleiben Steffen Finsterle und Manuel Bisser. Neuer Notenwart ist Svenja Kefer, der Daniel Luderer nachfolgt. Frank Brand gab sein Amt als Lagerverwalter ab. Dies übernimmt Gebhard Schmid zusammen mit Steffen Finsterle. Norbert Zepf wird ein Jahr lang mit Marina Preuß die Jugend leiten, und Bernd Abend wird mit Volker Merz die Kassenprüfer Gerhard Locher und Alfred Zepf ablösen. Ausschussmitglieder sind Joachim Bauer, Rainer Brunnen, Bruno Holzki, Alfred Zepf, Waldemar Merz, Gebhard Schmid, und für Daniel Luderer kam Svenja Kefer.

„Wir hatten sehr viele Veranstaltungen zu bewältigen“ so Vorsitzender Alfred Schultze am Anfang der Sitzung. Da gab es die Kreisverbandshaupttagung mit 330 Delegierten und zwei Monate später dann das Jubiläumsfest zu „50 Jahre Jugendausbildung“ mit dem Bundespolizeiorchester. Zusammen mit den Musikerfrauen habe man das Dorffest ge-stemmt, und es gab noch mehrere Auftritte auch außerhalb des Ortes. Insgesamt summierte Schultze 17 Auftritte.

Dirigent Karl-Heinz Weber ging in seinem Bericht noch mal auf die Höhepunkte ein und lobte das Engagement der Musiker. Erfolgreiche Auftritte ließen den Probenstress meistens vergessen, so Weber. Weber setzt, mit Erfolg, auf die Registerproben, wobei er auch auf die etwas schwächeren Musiker eingehen kann. Jeder Musiker, so Weber, spüre selbst, dass er Fortschritte macht, was motivierend auf die gesamte Kapelle wirkt. Allerdings funktioniere es nur weiter so, wenn die Proben auch besucht werden. Ziel von Weber ist es, die Musiker zu fördern, aber nicht zu überfordern.

Jugendleiterin Svenja Kefer gab einen Überblick über die Aktivitäten der Jugendkapelle, und Kassiererin Antje Keßler meldetete ein Plus in der Kasse. Kassenprüfer Gerhard Locher und Alfred Zepf befanden sie für gut.

Schriftführer Fabian Brunner ließ das Jahr in seiner ganzen Vielfalt noch einmal Revue passieren.

Bürgermeister Bernhard Flad dankte den Mitgliedern und der Vorstandschaft für die Aktivität und die Präsenz auch außerhalb der Gemeinde.