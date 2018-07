Die Saison 2017/18 ist für die Fußball-Schiedsrichtergruppe Tuttlingen mit einem Erfolg zu Ende gegangen. Mit dem 20-jährigen Kadir Yagci aus Seitingen-Oberflacht stellt die Region Tuttlingen wieder einen Aufsteiger in den Kreis der Landesliga-Schiedsrichter, zu dem auch Alexander Wintermantel, ebenfalls aus Seitingen, gehört.

Bereits mit 14 Jahren hat Yagci die Schiedsrichterprüfung abgelegt. Parallel zur Schiedsrichtertätigkeit spielte er noch in der Jugend des FV 08 Rottweil. Nachdem sein Talent, Spiele zu leiten, erkannt war, konzentrierte sich der Seitinger auf das Pfeifen und beendete früh seine aktive Laufbahn als Jugendspieler zu Gunsten der Schiedsrichterei. Bereits im zweiten Jahr pfiff er Spiele der A-Junioren. Ein Jahr später folgte der erste Einsatz im Aktiven-Spielbetrieb.

Parallel dazu wurde Yagci beim damaligen Regionalliga-Schiedsrichter Philipp Lehmann als Assistent in der Landesliga eingesetzt. Durch den Besuch der Lehrgänge des Württembergischen Fußballverbandes (WFV), die speziell für junge talentierte Schiedsrichter ausgerichtet sind, wurde Nenad Popovic, Obmann der Schiedsrichtergruppe Tuttlingen, und seinem Stellvertreter Lehmann, der für die Talentförderung und die Betreuung der Jungschiedsrichter verantwortlich ist, schnell klar, dass in der Leistung von Yagci ein gewisses Potenzial steckt.

In der Spielzeit 2017/18 wurde er von der Gruppe Tuttlingen erstmals für die Beobachtung in der Bezirksliga berufen. Ziel im ersten Jahr in der Bezirksliga war es, sich in dieser Liga zu akklimatisieren und Erfahrung zu sammeln. Dadurch wurde der große Ehrgeiz des Schiedsrichters geweckt und er schaffte nach nur einem Jahr den Aufstieg in die Landesliga.