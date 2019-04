Die Gemeinderäte haben am vergangenen Donnerstag in der Sitzung mit der Beauftragung der Planungsleistungen den innerörtlichen Glasfaserausbau in Angriff genommen und sich mit der Wasserversorgung des Juxbrunnens auseinandergesetzt.

Die Breitbandinitiative Tuttlingen (BIT) des Landkreises, zu der alle 35 Städte und Gemeinden gehören, baut in den kommenden Jahren ein Backbone-Netz, in dem die Gemeinden mit einem Glasfaserring miteinander verbunden werden. „Der Backbone-Anschluss für Seitingen-Oberflacht ist für das kommende Jahr vorgesehen“, wie es Bürgermeister Jürgen Buhl auf der Gemeinderatssitzung am vergangenen Donnerstag verkündete.

Bis dorthin solle die Strukturplanung des innerörtlichen Netzausbaus vorliegen, die eine Erschließung jedes einzelnen Grundstücks mit einem Glasfaseranschluss vorsehe. Weil jede Gemeinde für den Bau des Glasfasernetzes innerhalb des Gemeindegebiets selbst zuständig ist, holte die Verwaltung bei zwei Ingenieurbüros Honorarvorschläge für diese Planungsleistungen ein. Die Ingenieurgesellschaft SBK aus Ingersheim gab für rund 23 000 Euro brutto ein Angebot ab und ist somit mehr als 3000 Euro teurer als die Alternative. Aber: Buhl betonte, dass dieses Ingenieurbüro von der BIT mit der Planung des gesamten Backbone-Netzes beauftrag wurde. „Daher macht es Sinn, dasselbe Büro mit der Planung für das innerörtliche Glasfasernetz zu beauftragen“, sagte Buhl. Außerdem berücksichtige das Büro SBK beim innerörtlichen Ausbau detailliert die Lage anderer Versorgungsleitungen. Davon ließen sich auch die Räte überzeugen und beschlossen, die SBK Ingenieurgesellschaft mit den Planungsleistungen zu beauftragten.

Der Bund fördere diese Planungsleistungen für das innerörtliche Glasfasernetz zu 100 Prozent. Der entsprechende Förderantrag beim Bund sei bereits gestellt worden. Im Haushaltsplan seien ohnehin 50 000 Euro für solche Investitionen veranschlagt.

Ein Bürger regte zudem an, dass der Internetauftritt der Gemeinde unbefriedigend sei und zu wünschen übriglasse. Der Bürgermeister betonte, dass eine neue Webseite in Auftrag gegeben wurde, diese Umsetzung aber entsprechend Zeit benötige, da der neue Internetaufritt von Seitingen-Oberflacht kein „Stückwerk“ werden soll, sondern eine Webseite, die den „aktuellen Bedürfnissen“ entspreche.

Aufgrund von auftretenden coliformer Keime untersagt das Gesundheitsamt seit Dezember vergangenen Jahres die Nutzung des Juxbrunnens, weil sowohl die Bruckmühle als auch die Aumühle über die Rohwasserleitung vom Juxbrunnen zum Hochbehälter Grashalde mit Trinkwasser versorgt wurden.

Über Summe „erschrocken“

Die Verwaltung beauftragte ein Rottweiler Büro mit der Untersuchung von Versorgungsalternativen. Neben dem Bau von Anschlussleitungen wurde die Installation von Kompakt-Ultrafiltrationsanlagen wirtschaftlich untersucht. Von Letzterem sei laut dem Gutachten aufgrund der niedrigen Nutzungsdauer und hohen laufenden Betriebskosten abzuraten. Ein wirtschaftlicher Vorteil hätte somit der Bau von Anschlussleitungen. Der Investitionsbedarf für beide Leitungen von insgesamt 1200 Meter liege bei 230 000 Euro. Bei dieser Summe sei der Bürgermeister „sehr erschrocken“.

Buhl setzte sich zudem mit dem Gesundheits- und Wasserwirtschaftsamt zusammen. Das Ergebnis des Gesprächs: die Prüfung einer Vorort-Desinfektion des Juxbrunnenwassers mittels UV-Licht. Diese Methode sei „weitaus günstiger“ als ein Leitungsbau. Aber: Eine UV-Behandlung sei nur bei bestimmten Trübungswerten des Rohwasser möglich. Deshalb nahm der Gemeinderat Kenntnis davon, dass nach Ostern in einem Zeitraum von zehn Wochen ein Messprogramm mit wöchentlicher Beprobung umgesetzt wird. Generell will der Gemeinderat die Juxquelle als Standbein für die Eigenwasserversorgung beibehalten.

Die Räte stimmten der Erweiterung des Firmengebäudes in der Hohnerstraße 24 im Gewerbegebiet „Bitze“ zu. Die erforderlichen Stellplätze werden auf dem Firmengelände nachgewiesen. Ebenso einstimmig wurde das Einvernehmen der Erweiterung einer bestehenden Produktionshalle auf dem Grundstück Hohnerstraße 18 im gleichen Gewerbegebiet erteilt. Der Erweiterungsbau überschreitet dort die Baugrenze geringfügig. Bei gewerblichen Bauvorhaben „sollte man positiv eingestellt sein und diese Maßnahmen wenn möglich auch unterstützen“, appellierte Buhl zuvor an die Räte.