Jugendrotkreuz Seitingen-Oberflacht unter den elf Besten

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Wir machten uns als Siegergruppe des vorangegangenen Kreisentscheids mit unseren Gruppenleitern Wolfgang und Heike auf den Weg nach Tauberbischofsheim, um unser Können und Erlerntes auf Landesebene unter Beweis zu stellen. Insgesamt traten bei dem Wettbewerb elf Gruppen in der Altersstufen III (17 bis 25) gegeneinander an. Die Stationen zu den verschiedenen Bereichen - Soziales, Kreativ, Sport & Spiel, Erste-Hilfe, Notfalldarstellung, Rot-Kreuz-Wissen - waren rund um das Schulzentrum am Wört in Tauberbischofsheim verteilt.

Im Bereich der „Notfalldarstellung und Erster Hilfe“ wurden zwei verletzte Bauarbeiter behandelt. Sämtliche Wunden wurden sehr gut geschminkt und letztlich auch gut versorgt; auch die HLW funktionierte prima. Im „kreativen“ Bereich mussten wir einen Song über das Ende des Corona-Lockdowns kreieren und anschließend vortragen. Bei „Rotkreuzwissen“ bekamen wir drei Fragebögen zu folgenden Themen: „Erste Hilfe mit Selbstschutzinhalten“ , „Trinkwasserversorgung“ und eine spielerische Aufgabe. In diesem Bereich haben wir tatsächlich am besten abgeschnitten und wohl die meisten Pluspunkte bei den Schiris gesammelt.

Zum Kampagnenthema „Kinderrechte“ im „Sozialen Bereich“ wurde uns die Aufgabe gestellt, Dominokarten aneinanderzulegen. Auf den Karten waren Bilder sowie die Begriffe der einzelnen Kinderrechte/Artikel genannt. . Diese waren schnell und richtig zugeordnet. Anschließend mussten wir über die genannten Rechte innerhalb der Gruppe diskutieren. Danach folgte noch der Bereich „Sport & Spiel“. Diese Aufgabe machte uns am meisten Spaß, da hier jeder etwas machen musste und wir so als Gruppe auch gut zusammenwuchsen.

Was hier kurz angerissen ist, dauerte den ganzen Tag über bei schönem Wetter. Pünktlich um 16 Uhr erfolgte die Siegerehrung. Angespannt und überhaupt kein Gefühl für eine Platzierung warteten wir das Ergebnis ab. Der Landesleiter gratulierte uns zu einem sehr guten und für uns zufriedenstellenden sechsten Platz! Mit dieser tollen Platzierung können wir sagen, dass wir wieder einmal zu den Besten des Landes Baden-Württembergs gehören. Der Tag hat allen sehr viel Spaß bereitet und uns als Gruppe nach der langen Coronapause wieder sehr gut zusammenwachsen lassen! Die Siegergruppe aus dem Neckar-Odenwald-Kreis darf unser Bundesland im Oktober in Berlin vertreten.