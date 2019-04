Am ökumenischen Jugendkreuzweg in Seitingen-Oberflacht haben Jugendliche beider Konfessionen teilgenommen. Zusammen mit Pastoralreferent Alexander Krause von der katholischen Kirche, Vikar Matthias Brand und Pfarrer Matthias Figel von der evangelischen Kirche zogen sie von der Lukaskapelle in Seitingen, wo es die ersten beiden Stationen gab, durch den Ort Richtung Schule, über den Pfarrgarten auf den Kirchberg in die Kirche Mariä Himmelfahrt. Unter dem Thema „Ans Licht“ wurden die 13 Stationen von Jesu, die symbolisch für die Verurteilung, den Gang mit dem Kreuz, die Kreuzigung und die Auferstehung stehen, gelaufen. 13 schwarz-weiße Bilder, die auf verschiedene Art und Weise den Leidensweg zeigen, das Licht in verschiedenen Arten und Formen wiedergeben, Gebete und Gesang machten den Leidensweg Jesu sichtbar. Das Ende des Jugendkreuzweges fand in der Kirche Mariä Himmelfahrt statt, wo ein Kreuz aus Kerzen das Licht der Welt und die Hoffnung symbolisierte.