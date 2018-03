Ein ökumenischer Jugendkreuzweg hat in Seitingen-Oberflacht von der Lukaskapelle, wo ein kleiner Einführungsgottesdienst stattfand, über sieben Stationen auf den Kirchberg in die katholische Kirche Mariä Himmelfahrt, geführt. Pfarrer Matthias Figel und Pastoralreferent Alexander Krause begleiteten die Veranstaltung, bei der Moderne auf Tradition traf. Unter dem Thema „# bei mir“, mit musikalischer Begleitung und modernen Stationsbildern folgten die Jugendlichen dem Leidensweg Jesu. Die Stationsbilder waren im Graffitistil und in StreetArt gehalten und die Jugendlichen trugen ein Kreuz in Form des Doppelkreuzes „#“ auf den Kirchberg. Letzte Station war die Kirche Mariä Himmelfahrt, wo ein Abschlussgottesdienst stattfand.