Jahresversammlung des KreislandFrauenverbandes

Die Mitglieder des KreislandFrauenverbandes trafen sich zu ihrer Jahreshauptversammlung im Gasthaus „Adler“. Als wichtigster Tagesordnungspunkt stand die Wahl der Kreisvorsitzenden und der ganzen Vorstandschaft auf dem Programm. Die seit 2012 amtierende Kreisvorsitzende Esther Messner kandidierte aus privaten Gründen nicht mehr.

Der KreislandFrauenverband wird die nächsten drei Jahre jetzt von einem Vorstandsteam geführt. Hierfür wurden einstimmig Karin Hermle-Hofer, Stefanie Mayer und Bettina Schatz gewählt. In ihren Ämtern als Ausschussmitglieder wurden Elisabeth Benzing, Ute Bertold, Beate Hiller, Siegrid Manger, Angelika Mink und Eifina Schwarz bestätigt. Für die ausscheidenden Gremiumsmitglieder Gerlinde Marquardt und Renate Zepf wurden Michaela Hess, Linda Hilzinger und Sabine Kapp als Beisitzer gewählt. Kassenprüfer sind Gertrud Staiger und Renate Zepf.

„Es geht leichter gemeinsam“, stellte die Vorsitzende des Kreislandfrauenverbandes Esther Messner an den Anfang ihres letzten Jahresberichtes. Zurzeit gehören dem Kreisverband 199 Mitglieder an, denen die neu gewählte Crew mit einem breiten Angebot an Bildungsveranstaltungen und Geselligem Lust machen möchte, wieder mit den LandFrauen unterwegs zu sein.

Die Landfrauensaison beginnt bereits am Mittwoch, 16. November, mit einer Besichtigung der Glasbläserei Verena Glas in Hausen ob Verena.

Als letzte Amtshandlung zeichnete Esther Messner Renate Zepf für sechs Jahre im Amt als Beisitzer und Gerlinde Marquardt für 17 Jahre ehrenamtliche Tätigkeit mit der silbernen Biene des Landesverbandes aus. In den Grußworten von Landrat Stefan Bär und Bürgermeister Bernhard Flad kam die Wertschätzung der Arbeit des Kreislandfrauenverbandes voll zum Ausdruck. Auch die Kassenberichte 2020/2021 wurden von ihr vorgelesen. Bürgermeister Bernhard Flad beantragte Die Entlastung des bisherigen Vorstandes, die einstimmig gewährt wurde. Die Sprecherin des neuen Führungsteams Bettina Schatz dankte der scheidenden Vorsitzenden Messner für zehn Jahre engagierte Verbandsführung. Als Dank und zur bleibenden Erinnerung überreichte sie ein Geschenk.

Einer allein kann nichts, zitierte die scheidende Vorsitzende und bedankte sich bei allen, die sie zehn Jahre im Kreisfrauenverband begleitet haben.