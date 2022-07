Jahreshauptversammlung vom Sportverein Seitingen-Oberflacht

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Satzungsgemäß konnte der Sportverein Seitingen-Oberflacht die diesjährige Mitgliederversammlung am 15. Juni durchführen, die vom Vorsitzenden Säule Verwaltung, Volker Merz, eröffnet und geleitet wurde. In seinem Bericht ging Volker Merz auf die durchgeführten sowie auf die anstehenden Aktivitäten und Veranstaltungen ein.

Unter dem vierten Tagesordnungspunkt gab der Vorsitzende Abteilung Finanzen, Tobias Ilg einen Überblick zur aktuellen Finanzlage des Vereins, welche durch Corona stark beeinflusst wurde. Trotz Einbußen konnte die schwierige Zeit durchaus gemeistert werden.

Im Bericht Abteilung Fußball gab Dieter Bertsche einen Rückblick zur abgelaufenen Spielrunde. Er führte aus, dass nach einer holprig verlaufenen Vorrunde in der Rückrunde fünf Siege in Serie erzielt wurden. Am Ende belegte man den sechsten Tabellenplatz, die beste Platzierung seit dem Abstieg aus der Bezirksliga. Die Weichen für die neue Saison sind laut Bertsche gestellt, sowohl hinsichtlich der ersten als auch der zweiten Mannschaft.

In Vertretung von Johannes Merz erstattete Fabian Keller den Bericht des Jugendleiters, der sich in die drei Bereiche „Entwicklung - Rückblick - Aktivitäten und Ausblick“ gliederte. Über die einzelnen Jugendmannschaften sowie über den Verlauf des Spielbetriebs wurde ausführlich berichtet. Als positiv wurde der konstante Zulauf bei den Bambinis bis zur E-Jugend erwähnt, was als notwendiger, guter und breiter Unterbau für den künftigen Spielbetrieb gesehen wird.

Im Bericht Abteilung Kultur und Breitensport fasste sich die Vorsitzende Anja Leinberger kurz und zeigte sich erfreut, dass Spielbetrieb und Veranstaltungen nun wieder uneingeschränkt möglich sind. Sie dankte allen Spartenleitern und Helfern.

Im Anschluss an die Berichte überbrachte Herr Bürgermeister Jürgen Buhl die Grüße der Gemeinde und schlug der Versammlung die Entlastung der Vorstandschaft vor. Diese wurde einstimmig erteilt. Bei den anschließenden Wahlen konnten alle Ämter besetzt werden. Zu Ehrenmitgliedern wurden Egon Betting, Franz Brunner und Werner Endres ernannt, ebenso fanden Vereinsehrungen für 15, 30, 40 und 50 Jahre Mitgliedschaft statt. Die Verbandsehrungen von WLSB, WSJ und WFV führte die Sportkreisvorsitzende Margarete Lehmann durch. Nach rund 90 Minuten konnte Volker Merz die zügig und harmonisch verlaufene Mitgliederversammlung schließen.