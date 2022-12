Jahreshauptversammlung Harmonika-Club Seitingen-Oberflacht

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zu Beginn des Abends konnte Vorstand Ralf Sulzmann die zahlreich erschienenen Mitglieder des Vereins sowie Jürgen Buhl als Bürgermeister der Gemeinde begrüßen.

Im weiteren Verlauf folgte Ralf Sulzmanns kurzer Rückblick auf das durch die allgemeine Corona-Lage geprägte Vereinsleben des vergangenen Jahres. Dies wurde anschließend ergänzt durch Heike Höger mit dem Bericht der Schriftführerin. Insgesamt wurden so zahlreiche kleine und große Ereignisse in Erinnerung gerufen – unter anderem das Anfang Mai 2022 stattgefundene Jahreskonzert im Gemeindezentrum, die Mitwirkung am Dorffest sowie die Beteiligung am Kinderferienprogramm der Gemeinde.

Kassiererin Cornelia Grenz verlas einen ausführlichen Kassenbericht und Gabi Zepf und Monika Kupferschmid als Kassenprüferinnen bestätigten eine ordentlich geführte Kasse. Dirigent Mario Nortmann, der leider nicht persönlich anwesend sein konnte, zeigte sich in seinem schriftlich eingebrachten Bericht positiv erfreut über den laufenden Probenbesuch und gab einen kurzen Ausblick auf die für das kommende Vereinsjahr geplanten musikalischen Aktivitäten des Vereins.

Bürgermeister Jürgen Buhl überbrachte im Anschluss daran Grüße der Gemeinde und bedankte sich für die Unterstützung des Vereins bei den verschiedenen Veranstaltungen der Gemeinde. Die von ihm durchgeführte Entlastung der Vorstandschaft erfolgte einstimmig, so dass Ralf Sulzmann zum Tagesordnungspunkt der Wahlen übergehen konnte.

Jeweils einstimmig wieder gewählt wurden Teresa Steri als Vorständin (zwei Jahre), Heike Höger als Schriftführerin (zwei Jahre) sowie Monika Kupferschmid (ein Jahr) und Gabi Zepf (ein Jahr) als Kassenprüferinnen (jeweils ein Jahr). Ebenso einstimmig wieder gewählt wurde Marc-Andrè Sabri als Ausschussmitglied (zwei Jahre). Als Ausschussmitglied (zwei Jahre) neu gewählt wurde ebenso einstimmig Sibylle Bauer, die hier die Nachfolge des aus dem Ausschuss ausscheidenden Josef Hauser antrat.

Bevor Vorstand Ralf Sulzmann zum Abschluss des Abends seinen herzlichen Dank an alle Aktiven des Vereins aussprach, richtete Vorständin Melanie Tobjinski ein besonderes Dankeschön an zahlreiche passive Mitglieder, welche dem dem Harmonika-Club Seitingen-Oberflacht seit Jahren die Treue halten, für diesen Abend jedoch aus verschiedensten Gründen verhindert waren.