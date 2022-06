Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Freitag, 6. Mai fand die Jahreshauptversammlung der Fischer- und Jägergemeinschaft Seitingen-Oberflacht e.V. statt. Der 1. Vorsitzende Ralf Bäslack eröffnete die Veranstaltung und begrüßte die Teilnehmer, dabei wurde besonders der stellvertretende Bürgermeister Timo Marter begrüßt.

Die Aktivitäten des Vereines waren coronabedingt eingeschränkt. Ein besonderes Highlight des vergangenen Jahres war die Anschaffung einer Drohne zur Kitzrettung; es konnten in der letztjährigen Mähsaison 20 Kitze vor dem Mähtod gerettet werden. Am 14./15. August 2021 wurde ein Hock am Weiher durchgeführt. Auch das Ferienprogramm war ein voller Erfolg. Bei der letztjährigen Jahreshauptversammlung konnten sämtliche Ämter besetzt werden. Die jährliche Schrottsammlung gestaltete sich aufgrund hoher Schrottpreise lukrativ.

Die Schriftführerin Juliane Schipulle stellte ihre aufwendig gestalteten Fotobücher vor. Der Kassenwart Willi Zerulli legte in Wort und Bild sehr detailreich die Finanzlage des Vereins dar. Die Kassenprüfer bestätigten und lobten die einwandfreie Kassenführung. Der Gewässerwart Hubert Baier berichtete über Fangzahlen. Dabei positiv zu erwähnen ist, dass 103 Döbel gefangen wurden.

Timo Marter überbrachte die Grüße der Gemeindeverwaltung, die Entlastung wurde einstimmig erteilt.

Bei den folgenden Wahlen wurden der 1. Vorsitzende Ralf Bäslack, die Schriftführerin Juliane Schipulle, der Beisitzer 1 Michael Schipulle, die Beisitzerin 3 Michaela Bäslack und der Kassenprüfer 1 Thorsten Bühler in ihren Ämtern bestätigt.

Des Weiteren wurde eine Satzungsänderung vorgenommen, damit die Jagdbelange in der Vereinssatzung stärker vertreten sind.

Abschließend wies Ralf Bäslack darauf hin, dass am 13./14. August 2022 ein Hock am Mühlbachweiher stattfindet. Am 29. Oktober wird ein Vereinsausflug nach Dinkelsbühl organisiert. Er dankte den Anwesenden für das Kommen und das entgegengebrachte Vertrauen und beendete die Versammlung.