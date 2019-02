Im Rahmen der Hauptversammlung der Fischer- und Jägergemeinschaft Seitingen-Oberflacht hat der Vorsitzende Ralf Bäslack einen Überblick über bevorstehende Aktionen gegeben. Bei den Wahlen gab es eine Änderung.

In der Vorschau für dieses Jahr stehen unter anderem das Bachfest am 10. und 11. August, die Schrottsammlung am 8. und 9. November und der Weihnachtsmarkt im Terminkalender. Am 18. April ist der Forellenverkauf geplant und der Gemeinde wurde signalisiert, dass man sich am Kinderferienprogramm beteiligen werde. Vor zehn Jahren entstand der Mühlbachweiher, der sich mittlerweile zu einem beliebten Naherholungsziel entwickelt hat und in diesem Jahr im Mittelpunkt steht. Zu diesem Geburtstag wird es ein Seenachtsfest geben, das voraussichtlich am 30. Mai stattfinden wird. Eine größere Aktion und Investition wird es auch geben, wenn der Weiher komplett gerichtet wird. Nach zehn Jahren, so Bäslack, ist es notwendig, mal auszubaggern, um eine Verlandung zu vermeiden und um ihn als Ziel attraktiv zu halten.

Bei den Wahlen gab es eine Veränderung. Der stellvertretende Vorsitzende Michael Schipulle gab sein Amt ab, wird aber weiterhin als Beisitzer im Vorstand bleiben. Sein Nachfolger ist Fred Kupka. Wiedergewählt wurden Beisitzer Hubert Baier, Kassenwart Willy Zerulli und Kassenprüfer Christian Hudimast.

Bäslack informierte, dass die Fischer- und Jägergemeinschaft momentan 74 Mitglieder, wovon sechs Jugendliche sind, hat. Investiert wurde in ein neues Kassensystem für das Bachfest, in einen Transportbehälter für Fische, um selber Fische in Aufzuchtanlagen holen zu können, um sie dann in den Bächen und dem Weiher aussetzten zu können und in die Pflege der Gewässer rund um Seitingen-Oberflacht. Kassenwart Willi Zerulli zog eine positive Bilanz, wies aber auch darauf hin, dass so ein Polster nötig sei, um anstehende Investitionen zu stemmen.