Das 27. Dorffest am Wochenende des 9. und 10. Juni auf dem Platz vor der Ostbaarhalle ist dieses Jahr ein besonderes. Zum einen wird es das letzte sein, an dem Bürgermeister Bernhard Flad den Fassanstich übernehmen wird und zum anderen haben die Umbauarbeiten an der Ostbaarhalle begonnen, sodass der Platz nicht in vollem Umfang belegt werden kann. Den beliebten Süßwarenstand wird es dieses Jahr nicht geben.

Die Anfänge des Dorffestes liegen in Seitingen und Oberflacht, wo abwechselnd die Dorfgemeinschaft feierte. Nachdem die Ostbaarhalle samt großem Parkplatz fertiggestellt war, konnte man dieses Fest zentral zwischen die beiden Orte legen. Das hat den Vorteil, dass keine Durchgangsstraße abgesperrt werden muss und die Lärmbelästigung den Anliegern erspart bleibt.

Beginnen wird das Dorffest am Samstag um 18 Uhr mit dem Fassanstich, der von der Musikkapelle Seitingen-Oberflacht musikalisch umrahmt wird. Am Abend wird es dann rockig mit den Ba(a)rkeepern, die ein Open Air Konzert geben werden. In den Zelten wird dafür gesorgt, dass keiner durstig oder hungrig heimgehen muss. Verschiedene kulinarische Gerichte werden angeboten, sodass für jeden Geschmack was dabei sein wird.

Die Pfuutzger-Musigg wird ihren Party-Bus aufstellen, der Harmonika Club wird kühle Getränkevariationen servieren, im Musikkapellenzelt sorgen neben der Musikkapelle noch weitere Kapellen für Stimmung, und die Gäste können das Gewicht eines Schinkens schätzen. Die Feuerwehr serviert ihre Löschburger oder Grillhähnchen, bei der KjG wird es ebenfalls erfrischende Getränke geben, und wer Lust hat, kann sich auch mal am „Hau den Lukas“ beweisen. Der Tennisclub wird seine Sechseckbar wieder aufbauen.