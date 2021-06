In der Gemeinschaftsunterkunft sind bislang nur wenige geimpft

Fehlende Sozialbetreuung, der Wunsch nach einer Ausweitung der Wlan-Infrastruktur und ein zögerlicher Fortschritt beim Impfen – das sind die zentralen Themen einer Videokonferenz des Helferkreises Asyl gewesen. Rund 15 Personen sprachen dabei über die aktuellen Herausforderungen in der Integrationsarbeit.

Die Probleme der 44 Bewohner der Gemeinschaftsunterkunft (GU) seien unabhängig von deren Herkunft die gleichen. „Die Situation der Sozialbetreuung der Bewohner ist nicht zufriedenstellend“, bedauerte Petra Maresch, die Sprecherin des Helferkreises, die Corona geschuldete Lage. Von ehedem zwei Sozialarbeiterinnen sei nur noch eine sporadisch vor Ort. „Die Betreuungszeit durch solch wichtige Kräfte schrumpfte in den letzten Jahren von fünfzehn auf drei Wochenstunden. So kann dem Unterstützungsbedürfnis der Bewohner nicht ausreichend nachgekommen werden.“

Anita Dummel, die beim Landratsamt Tuttlingen für Integration und Netzwerkarbeit zuständig ist, zeigt sich verständnisvoll, versucht jedoch diese defizitäre Lage zu erklären: „Derzeit ist von zwei Sozialarbeitern nur einer im Feld tätig, seine Kollegin hält aber aus dem Büro die organisatorischen Fäden in der Hand. Zudem sind wir im Landratsamt stets ansprechbar bei Integrations- und Netzwerkfragen.“ Dummel führte weiter aus, dass eine neue Sozialarbeiterstelle bereits ausgeschrieben sei.

Lothar Klaiber referierte zur Ausweitung der Wlan-Infrastruktur in der GU. „Wir sind mit einer in der Nachbarschaft liegenden Firma im Gespräch. Diese würde uns gerne ihre bestehende Internetverbindung zur Verfügung stellen“, so Klaiber. Jedoch müsse für die Installation der neuen Hardware eine Investition von rund 1000 Euro einkalkuliert werden, zuzüglich der monatlichen Gebühren von 35 Euro. „Die Gemeinde ist an der Lösung des Problems ebenso interessiert und wir bitten um Aktualisierung“, sagte Bürgermeister Jürgen Buhl. Anita Dummel fügte jedoch an: „Es existiert auf Landkreisebene noch kein offizieller Beschluss zur generellen Ausweitung der Wlan-Infrastruktur in Gemeinschaftsunterkünften.“

Ausführlich wurde über das Thema Covid-Impfung besprochen. „Alle Bewohner der GU haben einen Anspruch auf eine Impfung. Bisher haben sich aber nur vier Personen impfen lassen“, so Maresch, die vor allem Kommunikationsprobleme als eine Ursache für die Impfzurückhaltung sieht. Hildegard Leitl, deren Tochter eine der Ärztinnen der hiesigen Allgemeinärztlichen Praxis ist, bot Hilfe an: „Meine Tochter möchte gerne Mitte Juni eine Informationsveranstaltung für alle Bewohner der GU anbieten. Wir brauchen aber Übersetzer für die verschiedenen Sprachen.“ Ein leicht verständliches Informationsplakat in Form von Piktogrammen sei zudem vorab sicher hilfreich, so Lothar Maresch.

Handlungsbedarf sahen die Mitglieder des Helferkreises auch beim Homeschooling. „Beim Homeschooling sind für viele Familien in der GU die Sprachbarrieren unüberwindlich. Zudem fehlt es an Computern und an einem direkten Austausch und einer direkten Unterstützung der Schüler“, fasst Renate Mergelsberg zusammen und fordert zum Handeln auf. Bürgermeister Buhl hofft in diesem Zusammenhang bei fortschreitender Senkung des Inzidenzwertes auf eine Öffnung der Schule und der Kita nach den Pfingstferien.