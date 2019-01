Wintersportler freuen sich, die meisten anderen Menschen sind eher genervt vom Wintereinbruch. Um zumindest das Autofahren trotz Schnee etwas angenehmer zu machen, sorgen die Winterdienste im Tuttlinger Umland für freie Straßen.

Wenn die meisten Menschen noch tief und fest schlafen, dann klingelt bei Hubert Bacher im Winter morgens um halb vier der Wecker. Er muss kurz nach draußen vor die Tür – und sei es nur in Jogginghose und Hausschuhen – um die aktuelle Wetterlage zu prüfen. Denn wenn es schneit oder die Straßen glatt sind, ist sein Arbeitstag eingeläutet. Gemeinsam mit zwei Kollegen kümmert er sich um den Winterdienst in Seitingen-Oberflacht.

„Wenn es Schnee hat, fahren wir um vier Uhr los und sind gegen sieben, halb acht mit den großen Straßen fertig“, erklärt Hubert Bacher, der den Bauhof in Seitingen-Oberflacht leitet. Verschlafen habe er noch nie. Gemeinsam mit einem anderen Kollegen wechselt er sich wöchentlich mit dem Frühdienst ab.

Der Winter kommt immer später

Besteht Handlungsbedarf, in Form von Salzen oder Schneeräumen, alarmiert der Frühdienst die anderen Kollegen. In Seitingen-Oberflacht gibt es insgesamt drei Räumfahrzeuge – je ein größeres für die beiden Ortsteile und ein kleines für Gemeinde-Gehwege. Zum Schneeräumen mussten er und seine Kollegen in diesem Winter allerdings bisher noch nicht allzu häufig ausrücken.

„Als ich vor 14 Jahren angefangen habe, waren die Winter schon noch etwas härter“, meint Bacher. Inzwischen verschiebt sich das seiner Wahrnehmung nach immer weiter nach hinten. Im Dezember gibt es selten oder nur wenig Schnee, richtig los geht es meist erst ab Januar. „Die vergangenen Jahre hat es oft über die Fasnet nochmal richtig geschneit“, erinnert sich Bacher.

Sicher Autofahren im Winter

Deutlich häufiger ist der Einsatz von Streusalz gefragt. Auch in Gunningen hat der Bauhof deshalb jedes Jahr zwischen 19 und 20 Tonnen Salz auf Lager. Nicht ganz vier Tonnen habe das Bauhof-Team im jetzigen Winter schon gestreut, berichtet Gunningens Bauhofleiter Benjamin Krohn. Den ersten Einsatz in diesem Winter hatte das Team kurz vor Weihnachten. „An einem Sonntag hat es mal geschneit“, erinnert sich Krohn.

Meistens werde das Streusalz schon im Sommer bestellt und im Juli oder August geliefert. Bis zum Einsatz in den Wintermonaten werde es im Bauhof gelagert, berichtet er. Was übrig bleibt, wird für den nächsten Winter aufgehoben. Zwei Fahrzeuge besitzt der Bauhof. Er und ein Kollege sind damit unterwegs. „Wenn es ganz viel schneit, sind wir zu dritt“, sagt Krohn. Im Extremfall könne noch eine weitere Person einspringen.

Schnee bleibt in der Region oft nicht liegen

Um abzuschätzen, ob sein Team Schnee räumen und salzen muss, steht Krohn um 4 Uhr auf und wirft einen Blick auf das Thermometer. Dann sehe er, ob es die richtige Temperatur für Schneefall habe oder nicht. Auch abends schaut er nochmals nach draußen. Geräumt und gestreut werden dann die Ortsstraßen. Dabei setzt Krohn auf pures Salz. „Splitter bringen nichts“, ist er der Meinung. Denn der Schnee bleibe in der hiesigen Region nicht liegen.

Das Streusalzsilo in Seitingen-Oberflacht fasst 30 Tonnen, etwa die Hälfte davon sei diesen Winter schon verbraucht worden, weiß Hubert Bacher. Circa acht Gramm pro Quadratmeter streut er im Normalfall auf die Straßen. Die Menge lässt sich am Gerät genau einstellen.

Eine Tonne Salz reicht zwei Tage lang

In den Tank an den Räumfahrzeugen passe eine Tonne Salz, erklärt er weiter. Das reiche meist etwa zwei Tage lang. Wenn die Temperaturen allerdings zu stark abfallen – so wie im vergangenen Winter – dann bringt auch das Salz nichts mehr: „Bei Minus 20 Grad wirkt das Salz gar nicht mehr, da müssten wir so viel streuen, dass der Tank nach ein paar hundert Metern schon leer wäre“, sagt Bacher weiter.