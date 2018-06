Hubert Röder kümmert sich in Seitingen-Oberflacht um den Datenschutz

Seitingen-Oberflacht hat Hubert Röder vom Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Reutlingen-Ulm zum Datenschutzbeauftragten der Gemeinde bestellt. Nötig ist dies geworden durch die neue Europäische Datenschutzgrundverordnung, die am 25. Mai in Kraft getreten ist. In der Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend informierte Bürgermeister Bernhard Flad, dass Röder in Sachen Datenschutz und -sicherheit der Gemeinde beratend zur Seite stehen wird. Künftig müsse man noch sensibler mit Daten umgehen. Und das Entscheidende sei, so Flad, dass die Betroffenenrechte durch das Gesetz gestärkt worden seien.