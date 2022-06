Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„Hör(t)zu - Musik aus Film, Funk und Fernsehen“ lautete das Motto des diesjährigen Konzertes des Harmonika-Clubs Seitingen-Oberflacht e.V., zu welchem der Verein am 7. Mai eingeladen hatte.

Was sich hinter dieser Formulierung verbarg, erfuhren jene, die der Einladung gefolgt und im voll besetzten Saal des Gemeindezentrums Teil des Publikums waren. Sie wurden zum Auftakt musikalisch schwungvoll empfangen vom Hauptorchester (musikalische Leitung Mario Nortmann) mit der aus Funk und Fernsehen gut bekannten Melodie „Breakfast Briefing“ und befanden sich zeitgleich bereits inmitten der gemütlichen Wohnzimmeratmosphäre von Spätzle (Annika Reiser) und Sößle (Ralf Sulzmann), die das Publikum auf gewohnt unterhaltsame Weise durch den Abend begleiteten.

Nicht ohne das versprochene Quiz, welches sich auf der Rückseite der Eintrittskarte zum Konzert befand.

Die Pause wurde zeitlich umrahmt durch Boomwhacker-Arrangements von „Indiana Jones“ und „Tequila“ - dies jedoch nicht, ohne zuvor mit der Auszeichnung langjähriger Vereinsmitglieder einen der wichtigsten Punkte des Abends zu begehen:

So konnte Ralf Sulzmann an dieser Stelle Melanie Tobjinski und Michaela Loes jeweils bereits für 10 Jahre aktive Mitgliedschaft im Verein ehren. Alexandra Seifried hält dem Verein bereits seit 30 Jahren als aktive Spielerin die Treue und konnte von Ralf Sulzmann die ihr zugedachte Ehrung entgegennehmen. Sowohl Loni Kraus als auch Josef Hauser durften von Ralf Sulzmann sogar für stolze 40 Jahre aktive Mitgliedschaft im Harmonika-Club Seitingen-Oberflacht geehrt werden und erhielten darüber hinaus die Ehrenmitgliedschaft des Vereins verliehen. Ralf Sulzmann dankte allen Geehrten für ihr - nicht nur musikalisches - Engagement für den Verein und ließ in seinen Ansprachen so manche Erinnerung aus den vergangenen Jahren wieder aufleuchten.

Auch für uns als Hauptorchester des Harmonika-Clubs Seitingen-Oberflacht e.V. war dieser Abend nach langer Konzert-Pause einer der ganz besonderen. Insofern gilt unser Dank an dieser Stelle all jenen, die in irgendeiner Weise zum Gelingen dieses wunderbaren Abends beigetragen haben, insbesondere an Mario Nortmann für die musikalische Vorbereitung – und nicht zuletzt ganz besonders an unser begeistertes wie auch begeisterndes Publikum - herzlichen Dank!