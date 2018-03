Vor einem Jahr sind sich die Mitglieder des Harmonika-Clubs Seitingen-Oberflacht nicht sicher gewesen, ob die Umstrukturierung auch funktioniert. Bei der Jahreshauptversammlung stellte der Verein fest, dass es richtig war.

Es fand ein Generationenwechsel mit Theresa Steri, Melanie Loes und Ralf Sulzmann im Vorstand statt. Damit wurde die Last von einem auf drei gleichberechtigte Vorsitzende übertragen. Das Konzert wurde in das Gemeindezentrum verlegt und mit einem Motto versehen, was bei den Zuschauern gut ankam. Das Dorffest sei personalintensiv, so Theresa Steri, spülte aber dem Club etwas Geld in die Kasse. Schriftführerin Heike Höger lies das abgelaufene Jahr noch einmal Revue passieren und ging auch auf das ehrenamtlich Engagement von Josef Hauser und Lonie Kraus in der Schule ein, wo sie Harmonikaunterricht geben und so das Ganztagsschulkonzept ergänzen.

Dirigentin Sandra Bomellie war zufrieden, verwies auf eine positive Motivation in der Gruppe, musste aber auch auf den Tisch klopfen, um die Probendisziplin zu erhöhen. Die Satzungsänderung, so Bürgermeister Bernhard Flad, sei eine zukunftsweisende Entscheidung gewesen. Der Krimiabend habe gezeigt, dass es nicht immer ein klassisches Konzert sein müsse, und auf die Tätigkeit in der Schule wolle man nicht mehr verzichten.

Wiedergewählt wurde als Vorsitzende Theresa Steri, Schriftführerin Heike Höger sowie die Kassenprüfer Gaby Zepf und Monika Kupferschmid. Als Beisitzer ließ sich Sybille Bauer nicht mehr aufstellen, für sie kommt Marc Andre zusammen mit Josef Hauser in den Ausschuss. In der Ehrungsordnung wurde noch eine kleine Korrektur vorgenommen, die von den Mitgliedern einstimmig beschlossen wurde. Die Ehrung für 25 Jährige Mitgliedschaft wurde gestrichen, sodass es nur noch Ehrungen von zehn bis 70 Jahren im zehnjährigen Abstand geben wird.

In der Vorschau stand vor allem das Konzert am 21. April im Gemeindezentrum im Fokus. Auch dieses Mal wird es ein Themenkonzert geben, bei es sich um die Liebe handelt und die Zuschauer wieder mit eingebunden werden. Eine regional bekannten Sängerin wird auftreten.