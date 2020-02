In der Jahreshauptversammlung des Harmonik-Club Seitingen-Oberflacht blieb alles, außer dem Dirigenten, beim Alten. Die Vorstandschaft besteht weiterhin aus Ralf Sulzmann, Teresa Steri und Melanie Tobyinski, Schriftführerin bleibt Heike Höger, um die Finanzen kümmert sich Cornelia Grenz und geprüft wird sie von Gaby Zepf und Monika Kupferschmid.

Momentan bereitet man sich intensiv auf das Frühjahrskonzert am 9. Mai im Gemeindezentrum vor, an dem ein Abend mit viel Musik aus Film, Funk und Fernsehen samt einer Show auf dem Programm steht. Gespannt war man auf den Bericht des Dirigenten Mario Nortmann der vor einem guten halben Jahr Sandra Bommelie ablöste. Als Sandra Bommelie bekannt gab, das sie aufhört, ging man auf die Suche nach einem neuen Dirigenten, was sich allerdings als komplizierter erwiesen habe als gedacht. Ein gutes Netzwerk und engagierte Spieler führten zu Mario Nortmann, der in Trossingen Musik studierte und jetzt Vollblutmusiklehrer ist.

Der Schalkefan aus dem Norden, der da groß geworden ist, wo Jürgen Klopp geboren wurde, fand im Süden eine neue Heimat, gibt im Raum Donaueschingen Musikunterricht und arbeitet bei der Firma Hohner in Trossingen. Für den Harmonika-Club ist Mario Nortmann nach Sandra Bommelie der zweite Glücksgriff. Der neue Wind mache sich auch schon bemerkbar. Erste Auftritte mit Mario Nortmann gab es auch schon, und auf das geplante Probenwochenende legen die Mitglieder viel Wert. Nicht nur, weil man sich da besser kennenlernt, sondern weil die Vorbereitungen auf ein Konzert in Überlingen bei der Landesgartenschau anstehen.

Geehrt wurden für zehn Jahre Gaby Zepf und Lukas Priebe. Für 20 Jahre geehrt wurden: Nadira Eckerlin, Anna-Lena Mink, Bianca Obermaier, Fabian Schmid, Marina Schweickhardt, Larissa Schrenk, Alexander Tatarcyk und Steffen Weisshaar.