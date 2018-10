Die Grundschule Seitingen-Oberflacht erhält vom Fonds der Chemischen Industrie (FCI) 500 Euro. Verwendet wird die Förderung für Experimentierkästen mit alltagsnahen Versuchen zu den Themenbereichen „Wasser“ und „Feuer“. Über die Unterstützung seitens der Chemie-Unternehmen war Schulleiter Armin Reiser erfreut, heißt es in einer Pressemitteilung.

Mehr Motivation für den naturwissenschaftlichen Unterricht: Dafür sind praktische Übungen in den Schulstunden ideal. Denn Experimente lassen Schüler Lernstoffe besser verstehen. An der Grundschule in Seitingen-Oberflacht kann dieser aktive Unterricht jetzt ausgebaut werden.

„Um im internationalen Wettbewerb längerfristig konkurrenzfähig zu sein, benötigt die Chemie-Branche motivierte und gut ausgebildete Fachkräfte. Die Grundlagen legen die Schulen. Daher ist es im Interesse unserer Branche, den naturwissenschaftlichen Unterricht zu stärken und damit die beruflichen Perspektiven der Schüler zu erweitern“, erklärt Tobias Pacher, der bei den Chemie-Verbänden Baden-Württemberg den Dialog Schule-Chemie leitet. Für die Chemie-Verbände ist deshalb eine gute Grundausstattung der Schulen notwendig und wichtig.

Der FCI übernimmt im Rahmen der gewährten Förderung Kosten zum experimentellen Arbeiten beispielsweise für Geräte, Chemikalien, Fachliteratur, Software oder Molekülbaumodelle. Der Fonds der Chemischen Industrie unterstützt seit 1950 die Grundlagenforschung, Nachwuchswissenschaftler sowie den Chemieunterricht an Schulen. So vergibt der Fonds über die Stiftung Stipendien-Fonds Stipendien und fördert gezielt die akademische Chemieforschung in Deutschland.

In das Schulförderprogramm sind seit dem Beginn im Jahr 2001 insgesamt mehr als 30 Millionen Euro zur Förderung eines modernen Chemieunterrichts geflossen. Rund 14 Millionen Euro gingen an mehr als 5000 Schulen. Mit diesem Geld konnten die Lehrer Geräte und Chemikalien für Experimente kaufen.