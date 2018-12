„Grand Malheur“ heißt der Schwank in drei Akten von Bernd Gombold, das die Theatergruppe des Sportvereins Seitingen-Oberflacht dieses Jahr auf die Bühne bringt. Es wird am Samstag, 15. Dezember, und Mittwoch, 26. Dezember, in der Ostbaarhalle aufgeführt.

Die Vorbereitungen für das Stück gehen zurück bis in den Juni, als festgelegt wurde, was gespielt wird. Hat man das passende Theaterstück, wird die Anzahl der Spieler festgelegt. Das Stück ist dieses Jahr mit drei weiblichen und drei männlichen Darstellern besetzt. Einige der jetzigen Darsteller können auf eine Spielzeit von über 15 Jahren auf der Bühne zurückblicken. Die Akteure kommen aus verschiedenen Berufszweigen, sind zwischen 18 und 60 Jahre alt und Laiendarsteller.

Ab September wird zwei Mal pro Woche geprobt. Damit das Stück auch sicher aufgeführt werden kann, kommt noch die Notwendigkeit von Ersatzspielern dazu, weil nicht ganz ausgeschlossen werden kann, dass einer wegen Krankheit oder sonstigen Gegebenheiten am Auftritt nicht mitmachen kann. Damit die Texte auch richtig sitzen, gibt es eine Souffleuse, die weiterhilft, wenn es doch mal beim Text nicht mehr weiter geht.

Schließlich müssen die Darsteller ein ganzes Buch auswendig lernen. Zu dem Text kommt noch die Mimik, das i-Tüpfelchen, und das richtige Timing. Auch das Bühnenbild ändert sich jedes Jahr und wird von den Akteuren selber auf- und abgebaut, gestaltet und für die Aufführung passend gemacht.

Was im vergangenen Jahr noch eine Bauernstube war, wird in diesem Jahr die Lobby eines Wellnesshotels sein, in der sich merkwürdige, kuriose, lustige und dramatische Dinge ereignen. Mit viel Ehrgeiz, Temperament und Eigeninitiative wird die Theatergruppe, die es seit 30 Jahren gibt, einen kurzweiligen und lustigen Abend gestalten, bei dem das Lachen ganz bestimmt nicht zu kurz kommen wird.

Das Theaterstück „Grand Malheur“ wird am Samstag, 15. Dezember, und Mittwoch, 26. Dezember, in der Ostbaarhalle aufgeführt. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr. Die Karten kosten sieben Euro und sind im Vorverkauf bei Marina Hudimast und Patricia’s Haarwelt zu den üblichen Öffnungszeiten erhältlich. Auch an der Abendkasse sind Karten erhältlich.

Das Stück in Kürze:

Im Kur- und Wellnesshotel „Faltenburg“ geht es drunter und drüber. Mit der neuen Verwaltungsleiterin und Controllerin kehren neue Sitten ein. Um sich besser um ihren Vater kümmern zu können, wird dieser im Hotel einquartiert und sorgt mit seinen Aktionen für Wirbel. Und dann wären da noch die Hotelangestellten, die auf der Suche nach der Liebe sind und es dabei ganz schön turbulent zugeht.