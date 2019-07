Das Generationenfest des Jahrgangs 1969/1970 ist in diesem Jahr nicht ganz so groß ausgefallen, wie man es in den letzten Jahren gewohnt war. Den Anfang machte der schon traditionelle ökumenische Gottesdienst mit Pfarrer Maurice Stephan von der katholischen Seite und Pfarrer Matthias Figel von evangelischer Seite, in diesem Jahr in der Kirche Mariä Himmelfahrt auf dem Kirchberg.

Musikalisch umrahmt wurde die Zeremonie von Frau Burkhard an der Kirchenorgel und Gabi Schrödinger, Paula Huber, Magdalena Huber, Norbert Zepf und Felix Zepf an weiteren Musikinstrumenten. Nach dem Gottesdienst ging es in die Pfarrscheune zu einem Umtrunk, wo auch die Jahrgänge 1959, 1949,1939 und 1929 eingeladen waren. Bei strahlendem Sonnenschein, kühlen Getränken und Snacks verweilten die Jahrgänge, bis es in den Gasthof „Adler“ ging, um dort das Jahrgängerfest mit kulinarischen Spezialitäten und musikalischer Umrahmung weiter zu feiern.