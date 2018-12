Bei der Gemeinderatssitzung am Donnerstag in Seitingen-Oberflacht hat sich herausgestellt, dass im Haushalt 2019 die laufenden Großbaustellen die finanziell größten Ausgaben darstellen.

Bei den Vorberatungen der geplanten Investitionen für den Haushalt 2019 zeigte sich deutlich, dass dieser nochmals geprägt sein wird durch die Erweiterung der Ostbaarhalle und den Neubau des Ganztagsschulgebäudes. Neu hinzu kommt die Erschließung des Wohnbaugebiets „Lehrhalde“ im Ortsteil Oberflacht.

Als Ausgaben sind eine Millionen Euro als weitere Finanzierungsrate für den Hochbau der Mehrzweckhalle angesetzt. Für das neue Baugebiet „Lehrhalde“ sind unter anderem 300 000 Euro als erste Rate für den Straßenbau vorgesehen. Bei den Ausgaben über 250 000 Euro für die Erweiterung der Kanalisation sei ebenso die „Lehrhalde“ inbegriffen, genauso in die 285 000 Euro für den Erwerb von Grundstücken.

80 000 Euro für Urnenwand und Grabfelder

In Bezug auf das neue Schulgebäude sind für 2019 rund 300 000 Euro vorgesehen. Auf dem Friedhof plant die Gemeinde unter anderem für die Urnenwand und Grabfelder 80 000 Euro. Für den Glasfaserausbau sind 50 000 Euro bestimmt. Davon soll vorrangig ein Konzept für die innerörtliche Erschließung des Glasfaserausbaus erstellt werden.

In der Summe des Vermögenshaushaltes stehen in den Vorberatungen rund 950 000 Euro Einnahmen knapp drei Millionen Euro Ausgaben gegenüber. Buhl betonte, dass aufgrund der Kosten der Investitionen in die Ostbaarhalle und in das Ganztagsschulgebäude sowie der Erschließung des neuen Wohnbaugebiets nur „wenig Spielraum für weitere Vorhaben“ bestehe.

Das Bauvorhaben des Schulgebäudes „befindet sich auf der Zielgeraden“, sagte Buhl. Die Fluchttreppe sei eingebaut, ebenso sei die Küche eingetroffen. Im Januar werde die Sanitärausstattung eingebaut. Zeitnah stehe die Ausschreibung der Außenanlage an. „Einem Umzugstermin in den Fasnetsferien steht nichts im Weg“, versicherte der neue Schultes. Verzögerungen kündigte er aber bei der Ostbaarhalle an. Das Dach am Anbau werde aufgrund von Krankheitsfällen bei der Zimmereifirma nicht vor Weihnachten fertig.

Hemdglonkerparty doch in der Ostbaarhalle

Von „gravierenden Änderungen“ sprach er beim Zeitplan für die Küche, die ebenso wegen Krankheitsfällen beim Küchenplaner entstehen. Die bestehende Küche stehe somit bis zur Kalenderwoche zehn zur Verfügung, was vor allem die Narren freuen wird. Der Narrenverein wird seine Hemdglonkerparty am Schmotzigen Donnerstag, 28. Februar, doch in der Ostbaarhalle durchführen können. Gleiches gelte für die Käpselefasnet und die Rosenmontagshow am Montag, 4. März.

Der Ort für die Messe für Narren am Fasnets-Samstag in der Pfarrkirche und die anschließende Scheunenfasnet in der Pfarrscheuer bleibe bestehen. Der Liederkranz verzichtet 2019 auf seine Sängerfasnet in der Ostbaarhalle.