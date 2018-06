Zwei Tage lang sind die Vertreter der drei katholischen Kirchengemeinden Rietheim-Weilheim, Seitingen-Oberflacht mit Talheim und Wurmlingen mit Pfarrer Maurice Stephan und Pastoralreferent Alexander Krause auf Klausurtagung gewesen. Diese fand im Vinzentinnerinnenkloster in Untermarchtal statt.

Die Räte blickten auf die bisherigen viereinhalb Jahre ihrer Amtszeit zurück. Das Gleichnis vom Sämann bildete dabei die spirituelle Grundlage. Was wurde ausgesät und konnte wachsen, was war eher unfruchtbar?

Es wurde aber nicht nur zurückgeblickt. Gemeinsam überlegten die Teilnehmer, wie die Botschaft des Glaubens in Zukunft „fruchtbringend, lebendig und frohmachend“ verkündet werden könne. Gesprochen wurde auch über die anstehende Kirchengemeinderats-Wahl im März 2015.

Der gemeindeübergreifende Austausch und das gute Miteinander wurden allgemein als bereichernd und motivierend empfunden, wie die Räte betonten. Mit einem Gottesdienst am Sonntagmorgen und einem anschließenden gemeinsamen Mittagessen endete die Klausurtagung.

Ewald Storz, Mitglied des Kirchengemeinderats in Rietheim-Weilheim, meinte am Ende: „Mir haben die Tage in Untermarchtal sehr gut gefallen. Ich denke, wir können daraus neue Ideen und Kraft für unsere weitere Arbeit im Kirchengemeinderat ziehen. Ich fand den Austausch mit den anderen Kirchengemeinderäten in der Seelsorgeeinheit sehr interessant. Es wäre schön, wenn dieser intensive Austausch auch in Zukunft stattfinden könnte.“