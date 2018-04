Nachdem der Harmonika-Club Seitingen-Oberflacht im vergangenen Jahr erstmals ein Themenkonzert – einen Krimiabend – mit vollem Erfolg über die Bühne gebracht hat, ging es diesmal auf eine Kreuzfahrt mit der „MS Harmonika“ vom Gemeindezentrum nach New York.

„Kapitän“ Ralf Sulzmann begrüßte die Passagiere, und Annika Reiser, die die Rolle der Beatrice aus dem „Traumschiff“ übernahm, sorgte dafür, dass es jedem gut ging. Das Bordorchester stimmte die Gäste mit der „Traumschiff“-Melodie ein, die sich wie ein roter Faden durch diese Kreuzfahrt zog.

Schon auf See gab es erst mal eine Sicherheitseinweisung. Dazu wurden drei Freiwillige in Person von Bürgermeister Bernhard Flad, Pfarrer Maurice Stephan und des ehemaligen Vorstands Rudi Hanninger auf die Bühne geholt, und Bordfeuerwehrkommandant Julian Reiser legte zusammen mit Beatrice die Schwimmwesten an. Es gab sogar eine Love-Story an Bord, die Beatrice erzählte, und die mit „Eloise“ und „Love Is in the Air“ musikalisch untermalt wurde.

Urlaubsfeeling gab es mit „Evi“ (Eva-Maria Wettki), die, unterstützt vom Bordorchester, „Walking on Sunshine“ sang. Auf ihren Mundharmonikas spielten Melanie und Michaela Loes „A Sentimental Reflection“. Damit etwas Bewegung in die Kreuzfahrt kam,machte Margarete Lehmann als Poolnudel-Animateurin mit den Passagieren dann Gymnastik.

Mit „All about that Base“ wiesen das Bordorchester und Kapitän Sulzmann auf das Rätsel hin, das die Passagiere lösen sollten. Eva-Maria Wettki, diesmal unterstützt von Simon Buchwald am Klavier, läutete mit „A Night like This“ die Pause ein.

Ganz ohne Harmonikas ging es danach mit Evi und ihren fünf Klopfern weiter. Mit „Shape of You“ und viel Rhythmus ging es Richtung Amerika. Mit „I just Called to Say I Love You“ wies das Bordorchester auf die Love-Story an Bord hin und Michaela und Melanie Loes spielten anschließend mit ihren Mundharmonikas „Oblivion“. Sonnenuntergangsstimmung kam von Simon Buchwald am Klavier mit „I giorni“.

Das Happy End der Love-Story untermalte das Bordorchester zusammen mit Simon Buchwald mit „Love`s Theme“. In Reichweite der Freiheitsstatue gab es den musikalischen Hinweis „Ich war noch niemals in New York“ und die Auflösung des Rätsels. Kapitän Sulzmann verabschiedete sich von den Gästen samt Bordorchester mit „I Am Sailing“. Allerdings wollten die Passagiere nicht von Bord ohne eine Zugabe, und die kam in Form eines Liedblatts mit dem Text „Schön ist die Liebe im Hafen“, und zusammen mit dem Bordorchester verabschiedete man sich von der Kreuzfahrt.

Dirigentin Sandra Bommeli war sehr zufrieden mit dem Orchester und dem Arrangement. Ein halbes Jahr Arbeit steckte hinter der zweistündigen Kreuzfahrt. Sandra Bommeli, die etwas angeschlagen dirigierte, leistet ganze Arbeit und zusammen mit allen Akteuren bot der Harmonika-Club vor einem voll besetzten Gemeindezentrum beste Unterhaltung.