Für die Fußball-Schiedsrichtergruppe Tuttlingen findet am Dienstag, 5. November, in der Ostbaar-Halle in Seitingen die erste Pflichtschulung für den Hallenfußball „Futsal“ statt. Die Schulung beginnt um 20 Uhr. Lehrwart an diesem Abend ist der ehemalige Oberliga-Schiedsrichter Benjamin Butz von der Schiedsrichtergruppe Rottweil. Die Schulung besteht aus einem theoretischen und praktischen Teil. Darum sind auch Trainingskleidung und Hallenschuhe erforderlich.