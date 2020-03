Weithin sichtbar ist das Funkenfeuer in Seitingen-Oberflacht gewesen, das in der Gemeinde abgebrannt wurde. Erste Belege eines solchen Funkenfeuers stammen aus dem Jahre 1090 und war einst ein heidnischer Brauch, als man dem Licht und der Wärme huldigte. Heute findet der Funken am ersten Sonntag nach Aschermittwoch statt und ist in der Schwäbisch-alemannischen Fastnacht angesiedelt, soll einerseits den Winter vertreiben und andererseits die Fastnacht als beendet erklären. Den Brauch eine Hexe auf dem Funken zu verbrennen gibt es allerdings erst seit dem 19 Jahrhundert, steht aber in keinem Zusammenhang mit der Hexenverbrennung der Kirche. In Seitingen-Oberflacht flatterte nach dem letzten Funkenfeuer, wo eine Puppe statt einer Hexe den Flammen zum Opfer fiel, ein Brief ins Rathaus, wo sich ein Bürger über diesen Brauch echauffiert. Albvereinsvorstand Harald Rutha reagierte, und es gab in den Reihen des Albvereins Seitingen-Oberflacht eine rege Diskussion, wie man damit umgehen soll. Letztendlich einigte man sich darauf, den diesjährigen Funken, der vom Albverein aus organisiert wird, ohne Hexe oder Puppe abzubrennen, was wiederum bei vielen Schaulustigen des Brauchtums nur Kopfschütteln hervorrief. Nicht nur beim Albverein, sondern auch bei den vielen Zuschauern des Funkens, fragte man sich, wie lange es solche Bräuche noch geben wird.