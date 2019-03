Für die Feuerwehr in Seitingen-Oberflacht ist ein langgehegter Wunsch in Erfüllung gegangen. Im vergangenen Jahr hatte der Gemeinderat beschlossen, dass ein Mannschaftstransportfahrzeug angeschafft werden soll. Seit 1. Oktober ist dieses Multifunktionsfahrzeug in Betrieb und musste auch schon seine erste Bewährungsprobe bestehen. Nun wurde es geweiht.

Der Allradsprinter von Daimler Benz wurde von der Firma Hensel so umgerüstet, dass er acht Personen befördern kann, und als Einsatzfahrzeug der Feuerwehr genutzt wird. Die Anschaffungskosten in Höhe von 82 000 Euro zeigen, dass bei der Beschaffung nicht gespart wurde. Sowohl beim Fahrgestell als auch beim Ausbau wurden sämtliche Anforderungen an ein modernes und technisch hochwertiges Fahrzeug erfüllt.

Der kleine Gottesdienst und die Fahrzeugweihe wurden von Vikar Matthias Brandt und Pastoralreferent Alexander Krause ökumenisch gestaltet. Das Fahrzeug wurde auf den Namen Florian Seitingen-Oberflacht 19 getauft und ergänzt die Fahrzeugflotte, die aus einem LF 10/6 und einem GW-L 2 besteht.

Kreisbrandmeister: Solche Anschaffungen sind notwendig

Kreisbrandmeister Andreas Narr verwies auf die Notwendigkeit solcher Anschaffungen, um eine sichere Brandbekämpfung oder Hilfeleistungen in Notsituationen zu gewährleisten, zumal die Aufgaben der Feuerwehr immer vielseitiger würden, die Anforderungen an Mensch und Maschine nähmen zu und Konfrontationen mit Extremsituationen häuften sich.

Ein Dank ging an die Feuerwehrleute, die ehrenamtlich 365 Tage im Jahr rund um die Uhr bereit stehen, um die Menschen sowie deren Hab und Gut zu schützen.