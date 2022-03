Flohmarkt zugunsten der Ukraine

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Das Ergebnis des Flohmarktes und des Kuchenverkaufs war für den Elternbeirat der Grundschule Seitingen-Oberflacht ein voller Erfolg. „Wir waren wirklich positiv überrascht von dem außerordentlichen Erfolg“, sagt Hanna Mink, die zusammen mit drei anderen Müttern, Sabrina Francksen, Saskia Micks und Linda Witzig die Aktion ins Leben gerufen und organisiert hat.

Die Hilfsbereitschaft der Eltern sei enorm gewesen, so das Organisationsteam. Rund einhundert Familien haben gebacken und Spielsachen und Kinderbücher gespendet. „Die Kinder waren begeistert mit dabei und hatten das Gefühl, wirklich aktiv Hilfe für die Menschen in der Ukraine leisten zu können“, so Mink.

Das Ergebnis der Aktion kann sich sehen lassen: Rund 1700 Euro wurden erlöst beziehungsweise gespendet. Dieser Erlös wird komplett an die „Aktion Deutschland hilft“ weitergeleitet. „Wir danken nochmals den beteiligten Familien, die sich engagiert haben, vor allem den Kindern und den großzügigen Spendern“, so das Organisationsteam.