Seitingen-Oberflacht ist am Donnerstag fest in der Hand der Narren gewesen. Obligatorisch waren Rathaussturm, Flädlesuppeessen und ein Hemdglonkerumzug.

Für die Damen und Herren in Weiß, die Hemdklonker, beginnt der Tag sehr früh mit Fastnachtsküchle aus eigener Produktion von Helga Fuchs, die diesen Brauch schon mehrere Jahrzehnte macht. Für die Schar von Trommlern und Musikern geht es weiter quer durch den Ort, von Gastgeber zu Gastgeber. Gegen 10 Uhr wird den Schülern der Grundschule das Lernen leichter gemacht, indem sie in die Freiheit entlassen werden. Gleichzeitig wird dem Bürgermeister der Rathausschlüssel abgenommen.

Weiter geht es in den Kindergarten, wo die Jüngsten der Gemeinde auf die Fastnacht vorbereitet werden. Eines der Kinder, so der Brauch, schneidet dem Bürgermeister die Krawatte ab.

Weiter geht es in die Seniorenresidenz „Torlak“, wo die Senioren schon warten, um die fünfte Jahreszeit mit viel Musik zu feiern. Der Nahkauf, der ums Eck liegt, wird mit handgemachter Musik versorgt, bevor es zur Narrensuppe in das Sportheim geht.

Nach kurzer Pause geht es weiter zu einem weiteren Brauch im Ort, dem Flädlesuppeessen bei Walburga Bisser. Die rüstige Rentnerin kocht literweise Brühe, macht kiloweise Flädle und weitere Zutaten für eine Suppe. Schon seit über 30 Jahren, so erzählt man sich, wird die Flädlesuppe jedes Jahr gekocht. Nach dieser Pause geht es weiter durch den Ort, um am Abend im „Adler“ zum Vesper einzukehren. Danach ist die Schule Treffpunkt, um von dort in einem Hemdklonkerumzug mit viel Radau zum Narrenbaumstellen vor die Ostbaarhalle zu ziehen und um den Hemdklonkerball in der Ostbaarhalle zu feiern.