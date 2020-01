Ehrungen und Beförderungen haben im Zentrum der Hauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Seitingen-Oberflacht im Gemeindezentrum gestanden. 49 Aktive haben im vergangenen Jahr insgesamt 6000 Stunden geleistet, berichtete Kommandant Ulrich Zepf. 2019 standen zwölf Einsätze an.

„Optimierungsbedarf“, so Zepf, bestehe bei der Übungsbereitschaft. Um den Nachwuchs brauche man sich keine Sorgen machen. Neun Kinder und Jugendliche stünden in den Startlöchern. Florian Platzer meldete einen positiven Kassenstand. Die Entlastung war einstimmig.

Bei den Wahlen ergaben sich geringe Veränderungen: Kassierer Jochen Pauli gab sein Amt ab, Julian Reiser führt es fort. Joachim Weber vom Kreisfeuerwehrverband übernahm die Ehrungen und Beförderungen: für zehn Jahre mit dem Ehrenzeichen in Bronze des Kreisfeuerwehrverbands aktiver Dienst geehrt wurden Kai Fuchs, Jonas Maier, Janis Welle und Rene Willmann, für 25 Jahre mit dem Ehrenzeichen Baden Württemberg in Silber aktiver Dienst Florian Atzrodt, für 40 Jahre mit dem Ehrenzeichen Baden Württemberg in Gold aktiver Dienst Alwin Gönner, Hans-Dieter Ilg und Jürgen Keller. Für 50 Jahre geehrt wurden Ewald Biehler, Helmut Müller und Horst Roos. Sie bekamen Ehrenurkunden des Kreisfeuerwehrverbands.

Befördert wurden David Distel zum Oberfeuerwehrmann, Florian Atzrodt und Karl-Wilhelm Lehmann zum Hauptlöschmeister.