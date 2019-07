Traditionell wird in Seitingen-Oberflacht das Kinderferienprogramm vom Narrenverein mit dem Bobbycar-Rennen eingeläutet. Im Schachen, auf einer leicht abschüssigen Zufahrtsstraße zum Parkplatz der Ostbaarhalle, gab es interessante Rennen.

Gestartet wurde in der Altersklasse sechs Jahre und jünger, in der es zwölf Teilnehmer gab, sowie sieben Jahre und älter, in der neun Teilnehmer an den Start gingen. Sieger bei den Jüngeren wurde Jayden Weidele in der Zeit von 10,99 Sek., gefolgt von Hanna Zepf in 11,10 Sek. und Lukas Fink in 11,53 Sek.. Bei den Älteren gewann sein Bruder Brian Weidele in einer Zeit von 8,57 Sek., gefolgt von Nils Fuchs in 8,89 Sek. und Lukas Leinberger in 9,87 Sek. Jedes Kind bekam eine Urkunde und einen Preis, in diesem Jahr in Form eines Balles und einer Seifenblasenpistole.

Am 6. August ist die Kinderolympiade des SVSO, ebenfalls am 6. August von der Fischer- und Jägergemeinschaft „Wir entdecken den Wald bei Nacht“ und am 8. August von der katholischen Kirchengemeinde Mariä-Himmelfahrt Seitingen-Oberflacht-Krabbelgruppe „Werde zum kleinen Picasso“. Am 13. August ist nochmals die Fischer- und Jägergemeinschaft als Waldforscher unterwegs. Am 15. August gibt es einen „Musikalischen Bastelnachmittag“ mit dem Harmonika-Club Seitingen-Oberflacht. Am 20. August wird es eine Kinobesichtigung mit Filmvorführung geben mit Bürgermeister Jürgen Buhl im Tuttlinger „Scala“, und vom 23. bis 24. August ist ein Zeltlager der TGSO unter dem Motto „Ali Baba und die 40 Räuber“ angesagt.