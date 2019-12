Es ist längst zur Tradition geworden, dass der Sportverein (SV) Seitingen-Oberflacht den Vorhang für eine Theateraufführung öffnet. Mit dem Stück „Fast wie früher“ von Bernd Gombold will der Verein mit acht Laiendarstellern sein Publikum in diesem Jahr zum Lachen bringen. Die Aufführungen sind am 14. und 26. Dezember in der Ostbaarhalle.

Seit mehr als 30 Jahren ist der Theaterabend aus dem Veranstaltungskalender in Seitingen-Oberflacht nicht mehr wegzudenken. Um das Theater zu ermöglichen, ist im Vorfeld ehrenamtliches Engagement der SV-Mitglieder notwendig. Die Vorbereitungen für die Theaterabende begannen bereits im März mit der Suche nach einem passenden Stück, wie Sabine Ittermann von der Vereinsabteilung Kultur- und Breitensport berichtete. In diesem Jahr fiel die Entscheidung auf den Schwank „Fast wie früher“.

Seit September geht es für die acht Darsteller dann zur Sache. Zwei Mal pro Woche treffen sie sich zur Probe. Nicht nur den Text lernten sie bei unzähligen Durchlaufproben auswendig, sondern trafen auch viele weitere Vorbereitungen im Team. So dürfen sich die Zuschauer auf die passenden Kostüme und eine „aufwendige Kulisse“ freuen. Die Requisiten, den Bühnenbau, die Werbung und den Kartenvorverkauf „organisieren wir alles in Eigenleistung“, erklärt Ittermann. Egal wie stressig und zeitaufwendig die Vorbereitungen auf den Theaterabend auch sind – „es lohnt sich“, findet sie und fügte hinzu: „Es ist einfach spannend, in eine andere Rolle zu schlüpfen und eine Herausforderung, jemand anderen zu verkörpern.“

In diesem Jahr konnte der Verein mehrere Darsteller dazugewinnen. „Mit den neu hinzugekommenen Mitspielern hat sich eine tolle und bunte Gruppe entwickelt, die Spaß am Theaterspielen hat.“ Für die Theatergruppe stehe im Vordergrund, dass sie den Zuschauern eine Freude machen und sie zum Lachen bringen, damit sie den Alltagsstress vergessen, erklärte sie.

„Fast wie früher“ ist in drei Akte aufgeteilt und stammt von Bernd Gombold. Die Aufführungen finden am Samstag, 14. Dezember, sowie am Donnerstag, 26. Dezember, in der Ostbaarhalle in Seitingen-Oberflacht statt. Einlass ist jeweils um 18.30 Uhr, Beginn um 19.30 Uhr. Der Eintritt kostet sieben Euro. Tickets können im Vorverkauf per Telefon unter 0176 47 13 90 94 bei Marina Hudimast reserviert werden. Alternativ können die Karten an der Abendkasse erworben werden.