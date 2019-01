Fasnet-Tradition: Mit der Karbatsche die Schallmauer durchbrechen

Immer wenn der Fasnet-Umzug stockt, haben die Geister des Narrenvereins Seitingen-Oberflacht ihren Auftritt. Sie schlagen mit ihren Karbatschen Achter in die Luft. Damit dies gelingt, üben sie in diesen Tagen im Gemeindezentrum, auch um Jüngere für die Tradition zu begeistern. Es knallt und peitscht, denn mit jedem Schlag wird die Schallmauer durchbrochen.

Die Tradition des Karbatschens sei alt und hierzulande selten, berichtet Achim Mink, der Vorsitzende des Narrenvereins. „Das Karbatschen ist ein Ur-Brauch aus der schwäbisch-alemannischen Fasnet“, der hauptsächlich in der Bodensee-Region bekannt und mit der Zeit in ländlichere Bereiche übergeschwappt sei, erklärt Mink die Hintergründe.

Das Karbatschen findet man laut dem Vorsitzenden in hiesiger Region in Königsheim und Villingen – und eben in Seitingen-Oberflacht seit der Gründung des Narrenvereins im Jahr 1982. Die Geister vom Hohenkarpfen des Narrenvereins sollen gestorbene Ritter verkörpern und das Schlagen der Karbatschen an das Schlagen der Schwerter im Kampf erinnern. Von etwa 100 Geistern des Narrenvereins beherrschen zehn bis 15 Mitglieder das Karbatschen.

Seilmacher stellen die Karbatschen her, die aus vielen einzelnen verflochtenen Hanfschnüren mit einem kleinen Stoffstück am Ende und kurzen Holzgriff besteht, erklärt Mink. Die Seitingen-Oberflachter beziehen ihre Karbatschen von einem Seilmacher aus Markdorf. Es gilt die Faustregel: Je größer und stärker die Person, desto länger das Seil. In der Regel sind das zwischen 3,20 und 3,80 Meter. Je nach Länge kostet das Seil 80 bis 130 Euro.

Beim Karbatschen kommt es nicht auf Kraft, sondern eher auf die Technik an. „Man muss den Schwung aus dem Oberkörper nehmen“, erklärt Mink und fügt hinzu: „Von heute auf morgen kann man das nicht lernen.“ Ähnliche Erfahrungen hat auch Heiko Lehmann, Vertrauensmann der Geister und Raben, gemacht. Zunächst müsse man die Angst vor dem Seil überwinden. Dass man das Seil abbekommt, kann am Anfang durchaus passieren.

Drei bis vier Wochen habe er damals gebraucht, bis er den Dreh raus hatte, berichtet Lehmann, der seit acht Jahren Übungsstunden im Karbatschen gibt. Seine ersten Versuche startete er vor 30 oder 35 Jahren. „Von Jahr zu Jahr ist es dann besser geworden.“ Ihr Können wollen Mink und Lehmann nun bei Übungsstunden weitergeben und jüngere Mitglieder für die Tradition gewinnen.

