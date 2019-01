Dass die Eishockeyfreunde Seitingen-Oberflacht ein rühriges Völkchen sind, bestehend aus 60 Mitgliedern, ist bei den Eishockeyspielern der Wild Wings in Schwenningen bekannt. Denn einige von ihnen reisen den Stars nach, um sich die Spiele auf dem Eis, egal ob in Bremerhaven oder Freiburg, live anzuschauen. Die Spieler Marcel Kurth und Simon Danner besuchten nun den Fanstammtisch in Seitingen-Oberflacht.

Auf Augenhöhe und einem Bier saßen bereits zum dritten Mal Profis der Wild Wings den Fans aus Seitingen-Oberflacht gegenüber und beantworteten Fragen, die vom Spieleralltag abweichen. In einer familiären Runde kamen sich die Fans und die Profis nahe und redeten offen miteinander. Auf die Frage, wie die Spieler die Fangesänge und Rufe empfinden, antwortete Marcel Kurth, dass man sich auf dem Eis auf das Spiel konzentriere und man so was nur mitbekommt, wenn man auf der Bank sitzt.

Weitere Themen in dieser Runde waren Trainer Paul Thompson, was und wie im Sommer trainiert wird oder wie es mit den Verträgen ist. Zum Thema Play-Offs meinten beide, dass mit der Mannschaft alles machbar sei, auch wenn es im Moment nicht danach aussehe.

Privater wurde es auf die Frage wie es beruflich nach der Zeit des Eishockeys aussieht. Aus Sicherheitsgründen, so beide Spieler auf die Frage wie es mit den Trikots ist, werden jedes Jahr neue, vor allem Protektoren, angeschafft, weil es doch ein körperbetonter Sport ist und die Dienstkleidung leidet. Für Marcel Kurth war es der erste Fanstammtisch in Seitingen-Oberflacht und für Simon Danner bereits der Dritte. Allen machte es Spaß, sich auszutauschen.