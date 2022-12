Facettenreiches Programm in Seitingen-Oberflacht

Ein facettenreiches Musikprogramm hat die Musikkapelle Seitingen-Oberflacht bei seinem Jahresabschlusskonzert in der Ostbaarhalle geboten (Foto: Jens Geschke). Zu Gast war die Musikkapelle Kolbingen. Beide Kapellen zeigten, wie umfangreich und vielseitig man die verschiedenen Musikinstrumente anwenden kann. Neben dem klassischen Marsch oder der Polka gab es Filmmusik von Ennio Morricone, ein Medley von Frank Sinatra und Simon and Garfunkel, Themen der Olympischen Spiele 1988, ein Solostück für zwei Flöten und ein Solostück für Flöte und Horn. Das Jugendorchester Rietheim-Weilheim / Wurmlingen / Seitingen-Oberflacht konnte krankheitsbedingt nicht auftreten, dafür gab es am Schluss des Konzertes noch weihnachtliche Musik mit einem kleinen Orchester, bei dem das Jugendorchester auftrat.