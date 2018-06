Unter neuer Leitung ist jetzt der Förderverein der Grundschule Justingen/Ingstetten. Der bisherige Vorsitzende Horst Braun hatte im Vorfeld zusammen mit Armin Bronner, der das Vermögen verwaltete, angekündigt, aufhören zu wollen. Mit der Einladung war daher die Aufforderung ergangen, potentielle Nachfolger zu benennen. Diese meldeten sich dann auch, so dass zur Hauptversammlung am Donnerstagabend in der Grundschule in Ingstetten für alle Posten Kandidaten vorgeschlagen werden konnten.