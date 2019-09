Sicherheit geht vor – gerade jetzt, wenn die Schulferien vorbei sind und die Schüler verstärkt wieder in den Gemeinden zu Fuß unterwegs sind. Der sichere Schulweg ist deshalb auch in Seitingen-Oberflacht ein wichtiges Thema und wird gerade von Eltern in Gefahr gebracht.

In der Doppelgemeinde befinden sich die Grundschule und der Kindergarten auf dem Kirchberg. Auch Seitingen-Oberflacht bleibt nicht von den Elterntaxis und besorgten Müttern und Vätern verschont, die eine große Gefahrenquelle darstellen, wenn sie ihre Schützlinge direkt bis vor die Schule fahren. Davon rät die Polizei dringend ab.

Für die Eltern erstellten der örtliche Kindergarten und Schule sogar einen Übersichtsplan mit einer zu Stoßzeiten einheitlich empfohlenen Fahrtroute in eine Richtung, damit auf dem Kirchberg durch zu viele Autos gefährliche Situationen vermieden werden, gerade was das Anhalten in zweiter Reihe und das Wendemanöver auf der schmalen Straße „Schulweg“ betrifft.

Schulleiter Armin Reiser ist mit der Verkehrssituation „zufrieden“ und findet: „In Seitingen-Oberflacht ist alles vorhanden, was für einen sicheren Schulweg benötigt wird. Die meisten Eltern halten sich an unsere Empfehlungen. Aber wir haben auch mit Ausnahmefällen zu tun.“ Die Wunschvorstellung der Polizei ist, dass außer den Lehrkräften, Erziehern und sonstigen Mitarbeitern der Bildungseinrichtungen und Gemeinde keine Autos auf dem Kirchberg verkehren.

Wer dennoch seine Kinder fahren will, „sollte sie mehrere hundert Meter vor der Schule an einer sicheren Stelle aussteigen lassen“, erklärt Polizist Raymond Jean. Dabei sollten die Eltern sich selbst die Zeit nehmen und ihren Schützlingen beim Aussteigen in Ruhe helfen. Eine dafür geeignete und sichere Stelle seien die Parkplätze beim Gemeindezentrum.

Dort können die Kinder direkt am unteren Ende des Kirchbergs aussteigen, ohne die Straße überqueren zu müssen, und haben es nur wenige Meter bis zur Schule. Und selbst wenn die Eltern ihre Kids auf dem gegenüberliegenden Parkplatz auf der anderen Straßenseite am Gemeindezentrum aussteigen lassen, ist ein sicherer Schulweg über die direkt dort befindliche Ampel möglich – sicherer jedenfalls, als mit dem Auto bis zur Schule auf den Kirchberg zu fahren.

Stattdessen sollten die Eltern den Schulweg mit ihren Kindern ablaufen, ihnen erklären, wo sie am besten die Straße überqueren können und vor allem auch, wie lange der Schulweg zu Fuß dauert. Denn: „Hektik soll am frühen Morgen keine entstehen“, weiß der Verkehrserzieher Klaus Vogt von der Polizei Tuttlingen. Stattdessen sollte bereits am Tag zuvor der Schulranzen gerichtet werden, damit die Morgenroutine ohne Stress verläuft, der Weg zur Schule mit ausreichend Zeit geplant ist und damit gefährliche Abkürzungen und Straßenquerungen nicht bevorzugt werden.

Davon gibt es in Seitingen-Oberflacht am unteren Ende des Kirchbergs einige, gerade was die Kurve in der Oberflachter Straße im Ortsteil Seitingen betrifft. „Im Kurvenbereich sollte keinesfalls die Straße überquert werden.

Für Schüler, die aus dem Ortsteil Seitingen kommen, empfiehlt es sich, bereits im Ortskern auf einem geraden Abschnitt die Straßenseite Richtung Schule zu wechseln. Aus Richtung Oberflacht bietet sich der beleuchtete Gehweg entlang der Kirch- und Schulstraße an, um an Kindergarten und Schule zu gelangen oder die neu installierte Fußgängerampel zwischen den Ortsteilen beim Gemeindezentrum für den Schulweg zu nutzen.

Für eine gewisse Sicherheit sorgen – gerade jetzt mit Beginn der dunklen Jahreszeit – auch helle Kleidung und Schulranzen mit Reflektoren, um von Autofahrern besser und rechtzeitig gesehen zu werden. Die beiden Verkehrserzieher erwähnen hierbei auch die „Sicherheitswesten“, die an vielen Schulen kostenlos verteilt werden.