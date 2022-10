Die nächste Einwohnerversammlung in Seitingen-Oberflacht findetg am Donnerstag, 13. Oktober, um 19.30 Uhr in der Ostbaarhalle statt. Wie die Mitarbeiter aus dem Bürgermeisteramt schreiben, stehen unter anderem folgende Tagesordnungspunkte auf dem Programm: Kurzer Rückblick und Bericht des Bürgermeisters zur aktuellen Situation in der Gemeinde, Anstehende Aufgaben und Investitionen, Diskussion. An diesem Abend besteht für jeden die Gelegenheit, Anregungen und Kritikpunkte vorzubringen. Der Sportverein übernimmt die Bewirtung an diesem Abend