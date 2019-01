Für die einen ist es lediglich eine lange Kette aus Perlen verschiedener Größen, Farben und Formen. Für Selina Micks ist sie viel mehr. Die Kette zeichnet den Lebensweg der 14-Jährigen aus Seitingen-Oberflacht seit den Sommerferien 2018 nach. Damals stellten die Ärzte bei ihr eine Blutkrankheit fest. Mit ihrer Geschichte will sie anderen Mut machen.

Schwere aplastische Anämie, kurz SAA, heißt Selinas Krankheit. Diese ist nicht nur sehr selten, sondern auch lebensbedrohlich. Dabei ist die Blutbildung im Knochenmark gestört. Wohl durch eine Fehlfunktion des Immunsystems greifen die körpereigenen Abwehrzellen die blutbildenden Stammzellen des Knochenmarks an. Die Folgen sind Blutarmut, Abwehrschwäche und verstärkte Blutung.

Schon immer hatte Selina „extrem starke Kopfschmerzen“, erzählt sie und dachte zunächst, dies geerbt zu haben. Stutzig wurde sie, als sie eines Morgens in den Sommerferien vergangenen Jahres aufwachte, und ihr ganzes Kopfkissen voller Blut war. Die Achtklässlerin der Hermann-Hesse-Realschule hatte sich an ihrer Zahnspange verletzt, eigentlich nichts Ungewöhnliches, doch: „Es hat viel mehr geblutet als sonst.“

Verdacht auf Leukämie

In der Folge fühlte sich Selina einfach nur schlecht. „Wenn ich aufgestanden bin, ist mir schwarz vor Augen geworden, mir war schwindlig und ich war blass“, berichtet sie rückblickend. Und als sie sich auf das Sofa legte, bildete sich gleich ein blauer Fleck auf ihrem Körper. Ihre Hausärztin ließ sie sofort nach Villingen in die Kinderklinik bringen. Dort folgten unzählige Untersuchungen.

„Die Ärztin sagte zu mir, ich solle mich hinsetzen“, erzählt Selinas Mutter Saskia Micks. „Anfangs lag der Verdacht auf Leukämie. Man rechnet mit viel, aber nicht mit so was.“ Selina lag zu diesem Zeitpunkt bereits auf der Intensivstation, wurde am nächsten Tag nach Freiburg auf die Krebs-Station der Kinderklinik verlegt. Und wieder wurde Selina untersucht, Blut genommen, Knochenmark entnommen und in die Stammzellendatei aufgenommen. „Es wurden gleich mehrere Stammzellenspender gefunden“, berichtet Saskia Micks.

Der anfängliche Verdacht auf Leukämie bewahrheitete sich zwar nicht, stattdessen wurde SAA diagnostiziert. Gott sei Dank kein Krebs, habe sie gedacht, berichtet die Mutter. „Die andere Diagnose war dennoch ein Schock. Eine Krankheit des Knochenmarks ist nicht weniger schlimm.“ Seither ist Selina in Therapie, die die Krankenkasse übernimmt. „Immunsupressive Therapie“ heißt die Behandlungsform, bei der mithilfe von Medikamenten das Immunsystem „auf Null gefahren wird und das Knochenmark wieder anfängt, richtig zu arbeiten“, erklärt Selina.

Für jede Untersuchung, die sie hinter sich bringt, bekommt sie eine Mutperle. Eine Perle in Form einer Wolke steht beispielsweise für eine Vollnarkose, eine rote Perle fürs Blutabnehmen und eine blaue fürs Verbandswechseln ihres Katheters auf der Brust. Die 14-Jährige reiht alle Perlen, die sie bisher gesammelt hat, auf eine Schnur auf.

Zwei Monate, von September bis November 2018, musste die 14-jährige Schülerin in der Klinik in Freiburg bleiben. Um schulisch nicht den Anschluss zu verlieren, wurde sie im Krankenhaus in den Hauptfächern Mathe, Deutsch und Englisch unterrichtet und bekam sogar Besuch von ihren Mitschülern.

Die Situation ist auch für ihre Familie belastend: „Die vergangenen Monate war Freiburg mein Zuhause“, berichtet Selinas Mutter, die täglich ihre Tochter im Krankenhaus besucht hat.

Dadurch dass Selinas Immunsystem schwach war, durfte sie sich seit September draußen nur mit einem speziellen Mundschutz bewegen. „Alles musste desinfiziert werden“, erinnert sich Selina. Auch ihr Speiseplan war strikt: Kein roher Fisch, keine Nüsse, keine rohe Paprika, Eier nur wenn sie elf Minuten lang gekocht wurden. Nicht leicht für die 14-Jährige, aber: „Was macht man nicht alles, um gesund zu werden.“

Knochenmark eingefroren

Anfang November 2018 wurde Selina aus dem Krankenhaus entlassen. Darüber habe sie sich riesig gefreut, berichtet sie. Vor wenigen Tagen durfte sie den Mundschutz ablegen, ein tolles Gefühl für die 14-Jährige. Zur Schule gehen darf sie allerdings nicht. Dafür sind ihre Blutwerte noch nicht gut genug und auch die Therapie ist noch nicht vorbei: 32 Tabletten pro Tag nimmt sie derzeit. Und ein- bis dreimal pro Woche muss sie nach Freiburg fahren, um die Werte checken und den Katheter durchspülen zu lassen.

Die Heilungschance mit der immunsupressiven Therapie liegen laut Selina bei 50 bis 60 Prozent. Sie hat zugestimmt, dass ihr Knochenmark zu Forschungszwecken eingefroren wird. „Vielleicht sind die Heilungschancen irgendwann höher“, hofft sie. Doch bis jetzt sieht es nicht schlecht für die Jugendliche aus. Die Blutwerte haben sich mittlerweile verbessert. „Es sieht gut aus, dass Selina keinen Stammzellenspender braucht und sie bald wieder zur Schule gehen kann“, sagt ihre Mutter.

Die Krankheit hat Selina nachdenklich gemacht. „Ich denke nun ganz anders über das Leben. Es kann schnell vorbei sein“, sagt sie und spielt an ihrer Perlenkette. Bis sie ganz gesund ist, werden wohl noch ein paar Perlen hinzukommen.