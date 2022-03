Ein Klosterwochenende in Wangen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Endlich war es wieder möglich, mit Firmlingen aus der Seelsorgeeinheit Konzenberg, zu einem freiwilligen Klosterwochende nach Wangen im Allgäu zu gehen.

Das letzte Mal hatte Corona noch einen Strich durch die Rechnung gemacht hat.

Drei Tage waren die jungen Christinnen und Christen mit Vater und „Chef de cuisine“ Timo Marter und Pastoralreferent Alexander Krause im Klösterle im Haus Nazareth. Hier in Wangen wurden Spaß, Freude, Gemeinschaft und der christliche Glaube erlebt.

Die Firmlinge durften sich intensiv mit dem Glauben auseinandersetzen und beschäftigten sich unter anderem mit den sieben Gaben des Heiligen Geistes. Ein Abschlussgottesdienst mit der Bitte um Frieden in der Ukraine waren der Schlusspunkt von drei wunderbaren Tagen. Mit vielen tollen Eindrücken ging es mit der Bahn wieder zurück nach Hause.

„Es macht mir persönlich schon Mut, wenn man sieht, wie wichtig der Glaube und auch die Kirche, bei all deren Verfehlungen, für die jungen Menschen noch sind“ so Pastoralreferent Alexander Krause am Ende der Veranstaltung.