Karl-Heinz Jenal und Albert Schiele sind ambitionierte Fotografen, die schon Preise für ihre Bilder bekamen. Jetzt stellen sie im Museum Seitingen-Oberflacht aus und es gab ein Treffen zahlreichen Fotografen aus dem Landkreis.

Begrüßt wurden die Gäste von Bürgermeister Jürgen Buhl, der beide Fotografen vorstellte. Musikalisch umrahmt wurde die Eröffnung von der Flötengruppe unter der Leitung von Gottfried Reizner und zwei jungen Querflötenspielerinnen. Sabine Hartel, Karl-Heinz Jenals Tochter, führte in die Ausstellung ein und plauderte aus dem Nähkästchen. Beide, so Hartel, lieben die Natur, und durch ihre Arbeit werden auch verschwundene Pflanzenarten zumindest fotografisch am Leben gehalten. Der Blick für Details und genaues Hinschauen ermöglicht beiden, Kleinigkeiten in den Vordergrund zu rücken.

Auf zwei Ebenen sind 70 Bilder ausgestellt, die Natur, Architektur und Technik beinhalten. In der Ausstellung zu sehen sind auch drei Relief-Bilder vom erst kürzlich verstorbenen Hans Hauser – als Erinnerung an eine lange Freundschaft. Ein Gruppenbild entstand, das schon während der Eröffnung Kultstatus erreichte, weil so viele namentlich bekannte Fotografen aus dem Landkreis selten so zusammenkommen – und so gab es die Möglichkeit, Fachgespräche zu halten.