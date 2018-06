Wohl vorerst zum letzten Mal besuchen in dieser Woche Jugendliche der Wallingford School Bad Wurzach. Die Delegation wurde am Mittwoch von Karl-Heinz Buschle als Vertreter der Stadt in Maria Rosengarten empfangen.

Die 31 Schülerinnen und Schüler aus England wohnen bei Familien von Salvatorkolleg-Schülern. Begleitet werden sie von Liz Murison, Minléna Pennec und William Harpin. Sie sind bei Lehrern des Bad Wurzacher Gymnasiums untergebracht.