Es ist die letzte Begrüßung von Michael Gfrörer als erster Vorsitzender der Pfuutzger Musigg in der Jahreshauptversammlung der Guggenmusik aus Seitingen-Oberflacht gewesen. Zu seinem Nachfolger wählten die Pfuutzger Dominik Hoffmann

Schon vor zwei Jahren hatte Gförer angekündigt, dass er das Amt niederlegen werde, so das genug Zeit war, um sich Gedanken über seine Nachfolge zu machen. Nach 30 Jahren Vorstandschaft, so Gfrörer, sei es an der Zeit die Führung in jüngere Hände zu legen. In seinem letzten Bericht zog er noch einmal Bilanz des vergangen Jahres mit dem Dorffest, bei dem ein Partybus eingesetzt wurde, dem Probewochenende in Oppenau oder dem Ausflug mit Auftritten in Kaiserslautern.

Die Fastnacht sei zu kurz gewesen, so dass die Termine mit 14 Auftritten geballt kamen. Die Käpselefasnet hat sich mittlerweile etabliert und wird auch sehr gut angenommen und die am Abend folgende Rosenmontagsshow mit ihrem Kleinkunstcharakter wurde ebenfalls ein Erfolg. Beim Guggenmusiggfestival gab es einen Rückschlag, so dass man sich überlegen sollte, ob man das momentane Konzept so beibehalten will.

Als Musikalischer Leiter gab sich Michael Gfrörer zufrieden, und trotz mäßigen Probenbesuchs lieferten die Musiker bei ihren Auftritten eine gute Qualität und hinterließen einen positiven Eindruck. Ganz von der Bildfläche wird Michael Gfrörer nicht verschwinden, er wird weiterhin als Dirigent und Musikalischer Leiter arbeiten. Unterstützt wird er von seinem Vizedirigent Jonas Witzig.

Schriftführer Stefan Mattes lies das Jahr mit seinen über 30 Terminen noch einmal Revue passieren. Die Musik hat 51 Aktive mit einem Durchschnittsalter von 35 Jahren und 78 passive Mitglieder und ist einer der wenigen Vereine, der mit dem Nachwuchs kaum Probleme hat.

Buskosten sind hoch

Kassierer Manuel Menger legte eine positive Bilanz vor, um jedoch wirtschaftlicher zu sein, sollten neue oder andere Wege in der Überlegung stehen. Auch von Seiten der Kassenprüfer Rene Willmann und Volker Tyzak kam der Vorschlag sich über die entstehenden Buskosten Gedanken zu machen.

Bürgermeister Bernhard Flad bedankte sich für das Engagement und den phantastischen Einsatz. Einige Mitglieder stimmten für eine geheime Wahl. Dominik Hoffmann stand als einziger auf der Liste und wurde mit 40 Ja-, zwei Nein-Stimmen, zwei Enthaltungen und einer ungültigen Stimme zum neuen Vorstand der Pfuutzger Musigg gewählt. Schriftführer bleibt Stefan Mattes, der aber mitteilte, es nur noch einmal zu machen. Sybille Baier wurde als Beisitzerin gewählt und Volker Tyzak und Rene Willmann bleiben Kassenprüfer.

Beschlossen wurde auch eine Satzungsänderung: Bei einer Auflösung des Vereins soll das Guthaben dem Kindergarten in Seitingen-Oberflacht zukommen. Seit 2006 sind bei den Pfuutzgern die Mitgliedsbeiträge nicht verändert worden, nun wurde ebenfalls einstimmig beschlossen, diese zu erhöhen.

Geehrt wurden für zehn Jahre aktives Musizieren Svenja Kefer und Klaus Kugel. Seit 20 Jahren ist Manuel Menger aktives Mitglied, und von Anfang an, also seit 30 Jahren dabei ist Frieder Dufner. Zweiter Vorstand Gotthard Dufner bedankte sich im Namen des Vereines und der Mitglieder bei Michael Gfrörer für die Arbeit als erster Vorstand mit einem für den eingefleischten FC BayernFan wertvollsten Geschenk, einem original FC Bayern Trikot mit der Unterschrift von der Nummer 32 Joshua Kimmich.