Digital statt real: Wie die Corona-Pandemie die Arbeit eines Pastoralreferenten verändert hat

Alexander Krause ist Pastoralreferent in der Seelsorgeeinheit Konzenberg. Durch die Corona-Pandemie musste auch er seinen Arbeitsalltag umstellen. Wie – das erzählt er im Gespräch mit unserer Mitarbeiterin Sabine Doderer. Dabei äußert er sich auch zur Zukunft der katholischen Kirche, sowohl in Deutschland, als auch in seiner Pfarrgemeinde.

Herr Krause, die vergangenen Monate waren für uns alle von den harten Corona-Maßnahmen geprägt. Wie haben sich diese auf Ihren Arbeitsalltag als Seelsorger ausgewirkt?

Nun, wir mussten unser Pfarrbüro von heute auf morgen der Pandemie-Situation anpassen. Statt realer die digitale Begegnung mit den Menschen praktizieren. Das waren schon gravierende Veränderungen, die wir quasi unter Hochdruck geleistet haben. Wir haben uns voll auf die digitale Kommunikation umgestellt. So wurde das Büro zum Filmstudio. Von hier aus konnte ich auch meinen Religionsunterricht am Immanuel-Kant-Gymnasium führen.

Wie lief das ab?

Nach anfänglichen technischen Problemen insgesamt sehr gut. Die Schüler haben sich rasch angepasst und waren mit großem Interesse bei der Sache, zumindest die meisten (Krause schmunzelt). Im ersten Lockdown habe ich täglich von 9 Uhr bis 9.15 Uhr eine digitale Pause angeboten. Dies war ein Livestream zu religiösen Themen. So konnte ich einerseits mit den Schülern in Kontakt bleiben und andererseits wurde dieses Angebot auch von Gemeindemitgliedern wahrgenommen.

Immerhin konnten auch noch reale Messen stattfinden, wenn auch unter Corona-Bedingungen.

Stimmt. Von den 36 Bänken unserer Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt durften nur 18 besetzt werden. Und das mit Abstand. Aber ich muss sagen, es hat sich in dieser Zeit eine Art Gottesdienststamm herauskristallisiert. Die Gläubigen haben den Gottesdienst voller Interesse und Dankbarkeit besucht. Sie haben Kraft, Mut und Hoffnung getankt. Schmerzhaft war es jedoch für uns alle, dass in der Liturgie das gemeinsame Singen und der Friedensgruß fehlten. Da war die musikalische Begleitung durch den Kirchenchor wirklich etwas wunderbar Stärkendes.

Und heute, wie sehen heute die Messen aus?

Das Singen ist seit dem 20. Juni wieder erlaubt, obgleich noch mit Mundschutz. Wir haben kürzlich Firmung gefeiert. Im letzten der sieben Firmgottesdienste durfte wieder gesungen werden. Und es schien so, dass der Geist sich in den Stimmen der Gläubigen versammelt hatte. So voller Inbrunst und Freude wurde mitgesungen.

Seit 2010 haben Sie Ihren eigenen Kirchberg TV-Kanal auf You Tube. Wie kamen Sie damals auf diese Idee?

Bei allen Tücken, die das Internet hat, bin ich dennoch You-Tube-affin. Ich kann über diesen Kanal eine maximale Reichweite erzielen. Und zwar für alle Generationen. Natürlich spreche ich hier auch Jugendliche an, die vielleicht sonst nicht viel mit der Kirche zu tun hätten. Der Kanal bietet mir die Möglichkeit, zu den Menschen hinzukommen, sie zu erreichen. Das ist mir sehr wichtig.

Was waren Ihre Erfahrungen mit Kirchberg-TV während der Pandemie?

Die digitale Präsenz hat zwar nicht die reale Begegnung ersetzt. Aber: Der Anklang unserer Videos war zum Teil enorm. Für das Weihnachtsvideo 2020 haben sich rund fünfzehn Freiwillige aus der Gemeinde gemeldet, um die Geburt Christi nachzuspielen. Es war eine tolle Film-und Gemeinschaftserfahrung. Insgesamt hatten wir für diesen und einen weiteren Film, „Golgotha“, jeweils über 2000 Clicks.

Nun beschäftigt die katholische Kirche in Deutschland aber auch ein brisantes Thema – der Umgang mit den Skandalen um sexuellen Missbrauch an Schutzbefohlenen. In der Vergangenheit ist es zu vielen Kirchenaustritten gekommen – auch in Ihren Gemeinden. Worin sehen Sie die Gründe?

Zunächst ist das gerade angesprochene Thema zweifellos ein Grund hierfür. Dieses Thema muss konsequent verfolgt werden. Es sind diesbezüglich in der Vergangenheit wirklich eklatante Fehler begangen worden. Aus falsch verstandener Solidarität wurde von Seiten einiger Kirchenvertreter der Mantel des Schweigens über diese Vorgänge gelegt. Das muss ein Ende haben.

In den Schreiben, die uns von Menschen erreichen, die sich von der Kirche abwenden, werden oftmals aber auch strukturelle Defizite der Kirche im Allgemeinen kritisiert, so etwa die mangelnde Frauenordination und der Umgang mit Geschiedenen, die sich wieder verheiraten wollen. Da stehen dringende Reformen an.

Aber ich muss – ohne etwas zu beschönigen – doch auch sagen, dass gerade hier in Seitingen-Oberflacht mit viel Herzblut für die Kirche eingestanden wird. Nicht nur von Seiten des Kirchengemeinderates, sondern auch von den Gläubigen selbst. Wir alle stehen im ständigen Dialog und kämpfen dafür, die Wichtigkeit des institutionellen Glaubens hervorzuheben.

Aktuell ist die Pfarrstelle in der Seelsorgeeinheit Konzenberg noch unbesetzt. Wie sehen da die Perspektiven aus?

Sehr gut: Momentan werden wir unterstützt von Pater Manu, einem jungen Pfarrvikar aus Indien, der in Wurmlingen sein Vikariat innehat. Und ab dem Frühjahr 2022 wird Carsten Wagner, der auch erst fünfzig Jahre zählt, unser neuer leitender Pfarrer. So haben wir insgesamt in der Zukunft eine junges, weltoffenes und dynamisches Team für unsere Gemeinden.