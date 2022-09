Die nassen Tage im Büro sind gezählt: Seitingen-Oberflacht kann endlich das Rathaus sanieren

Das Förderprogramm

Derzeit gibt es in Baden-Württemberg 27 Schwerpunktgemeinden, die damit einen besonderen Förderstatus im ELR-Programm haben. Neben Seitingen-Oberflacht sind in diesem Jahr vier weitere Kommunen bestimmt worden. Im Landkreis Tuttlingen sind derzeit noch Böttingen und Durchhausen ebenfalls Schwerpunktgemeinden.

Zur Anerkennung als solche erklärt Peter Hauk, Minister für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz: „Eine flächensparende Siedlungsentwicklung, der Umgang mit den Herausforderungen des demographischen Wandels sowie der Schutz von Natur und Landschaft sind nach wie vor zentrale Themen, mit welchen sich unsere Gemeinden im Ländlichen Raum in einem besonderen Maß auseinandersetzen müssen. Haben Gemeinden im Ländlichen Raum eine besonders klare Vorstellung mit welchen konkreten Konzepten und Ideen sie ihre Strukturentwicklung nachhaltig angehen möchten, so können diese als Schwerpunktgemeinde in das Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum aufgenommen werden.“

2015 ist das Konzept der Schwerpunktgemeinden eingeführt worden, teilt das Ministerium für Ernährung, Ländlicher Raum und Verbraucherschutz mit. Seither seien für 1300 anerkannte Projekte mehr als 75 Millionen Euro bereitgestellt worden.

Mindestens die Hälfte der Projekte muss dem Bereich Wohnen zugeordnet werden können. Auch Themen aus dem Bereich Erholungsfunktion, Natur und Landschaft stehen auf dem Zettel. Unter anderem soll der Erhalt der Streuobstbestände am Kirchberg und auf dem Höhenrücken in Richtung Gunningen unterstützt werden, in dem deren Pflege in neue Pachtverträge aufgenommen werden soll. „So erhalten wir unsere Kulturlandschaft“, sagt Bürgermeister Jürgen Buhl. Ein weiteres Beispiel ist die kommunale Wärmeplanung, bei der sich Seitingen-Oberflacht mit anderen Kommunen aus dem Landkreis zusammentut. Die Frage, ob das Thema Nahwärme, das in Seitingen-Oberflacht unter anderem beim Kindergarten und auch beim Rathaus zum Tragen kommen soll, auch im großen Stil möglich ist, soll laut Buhl dabei geklärt werden. (lise)