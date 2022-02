Der erste Impuls war „Helfen“ - und jetzt sind es schon fünf Jahre Helferkreis Asyl

Kamen anfänglich mehr als 100 Flüchtlinge pro Woche in Tuttlingen an, so ist der Flüchtlingsstrom im Verlauf der vergangenen Jahre sukzessive abgeebbt. Für dieses Jahr prognostiziert der Sozialdezernent des Landkreises Tuttlingen die Ankunft von insgesamt circa 250 Flüchtlingen, die auf die Gemeinschaftsunterkünfte in den Kommunen verteilt werden. Jedoch mussten in den vergangenen zwei Jahren einige Gemeinschaftsunterkünfte, teils aus Baumängeln, teils wegen fehlender Nachfrage geschlossen werden. Zum voraussichtlichen Ende der Pandemie rechnet das Land Baden-Württemberg wieder mit einer deutlichen Zunahme von Migranten. Engagierte ehrenamtliche Helfer sind weiterhin gesucht. Bei Interesse wenden Sie sich bitte an das jeweilige Rathaus oder per Mail direkt an das Landratsamt Tuttlingen: b.krezer@landkreis-tuttlingen.de. (sado)