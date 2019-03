Jürgen Buhl, der Bürgermeister von Seitingen-Oberflacht, ist nun seit 112 Tagen im Amt. Im Gespräch mit Redakteur Matthias Jansen berichtet er über seinen Start als Gemeindeoberhaupt und über bevorstehende Projekte.

Guten Tag, Herr Buhl. Wie waren die ersten 112 Tage für Sie im Amt des Bürgermeisters?

Es war wie ich es mir vorgestellt habe. Das hört sich komisch an. Als Amtsleiter in Meßstetten und Fridingen habe ich immer schon eng mit dem jeweiligen Bürgermeister zusammengearbeitet. Deshalb war die Aufgabe nicht unbekannt. Dennoch ist die Tätigkeit hochinteressant. Man weiß nicht, was der Tag so bringt. Man muss zwar seine Vorgänge abarbeiten, dabei aber flexibel sein.

Wie haben Sie sich eingearbeitet?

Ich hatte eine gemeinsame Woche mit meinem Vorgänger Bernhard Flad. Da sind wir auf vielen Baustellen der Gemeinde gewesen. Ich habe Kontakt zu den Architekten und einen Einblick in die Großprojekte wie die Ostbaarhalle oder das Ganztagsschulgebäude der Grundschule erhalten. Das war wichtig.

Damit haben Sie aber auch nur einen Teil dessen gesehen, was in Seitingen-Oberflacht so los ist.

Seit ich Bürgermeister bin, gehe ich selbst viel zu Fuß durch den Ort. Ich gehe oft in das Pflegeheim zum Mittagessen. Auf dem Weg dorthin, mache ich Schlenker nach rechts und links, um mir viel im Ort anzuschauen. Ich arbeite nicht nur vom Schreibtisch aus.

Was war neu für Sie als Bürgermeister?

Das Umfeld. Die Arbeitsweise konnte ich mir vorstellen. Aber auch das Ankommen in Seitingen-Oberflacht ist reibungslos verlaufen. Das liegt an beiden Seiten. Meine Mitarbeiter mussten sich schon schnell auf mich einstellen. Das hat gut geklappt. Ich bin dankbar, dass meine Mitarbeiter mir örtliche Dinge erklären, die ich nicht weiß. So bekomme ich Einblicke. Das erleichtert vieles.

Welche Aufgaben haben Sie in den ersten 112 Tagen bereits angepackt?

Da ist die Breitbandversorgung zu nennen. Wir wollen das Jahr 2019 nutzen, um die innerörtliche Planung voranzutreiben. Zudem warten wir auf die Förderzusage vom Bund. Der Förderantrag ist gestellt. Wenn alles klappt, soll das Backbone-Netz bis 2020 von Talheim nach Seitingen-Oberflacht ausgebaut sein, damit wir mit dem Ausbau im Ort anfangen können.

Welches Thema beschäftigt sie noch?

Für die Wasserversorgung gibt es noch keine Lösung. Mit dem Baarwasser erhalten wir keine Vollversorgung. Wir müssen das Wasser aus eigenen Quellen nutzen. Während die Grashaldenquelle in Trockenzeiten auch mal einknickt, war der Juxbrunnen bisher beständig. Allerdings ist, weil es ein oberflächennaher Brunnen ist, eine Belastung mit coliformen Keimen aufgetreten. Jetzt haben wir das Problem, dass wir für Au- und Bruckmühle die Wasserversorgung gewährleisten müssen. Das kann funktionieren, indem wir dort eine kompakte Ultrafiltrationsanlage aufstellen oder die beiden Anwesen an das Ortsnetz anschließen. Zudem wollen wir eine Ferienbetreuung in den ersten beiden Wochen der Sommerferien für Kindergarten- und Schulkinder anbieten. Dieses Angebot wird den Eltern nun in diesen Tagen unterbreitet.

Was sind die großen Projekte?

Die Fertigstellung des Ganztagsschulgebäudes ist absehbar. Bei der Ostbaarhalle ist geplant, dass sie im November wieder genutzt werden kann. Ein neuer Sportboden wird allerdings erst im folgenden Jahr gelegt. Das sollte eigentlich in den Ferien geschehen. Bis dahin werden die Handwerker aber nicht fertig. Damit der neue Boden bei den Restarbeiten nicht in Mitleidenschaft gezogen wird, haben wir das verschoben. Der Breitbandausbau wird uns beschäftigen. Zudem müssen wir über kurz oder lang das Kanal- und Wasserleitungsnetz angehen. In meiner ersten Amtsperiode möchte ich auch eine Lösung für das Rathaus finden. Das Gebäude ist aus den 60er-Jahren und energetisch nicht zu sanieren.

Hört sich nach einer Menge Arbeit an.

Es wird bestimmt nicht langweilig. Aber ich freue mich auf die Aufgaben. Wenn wir alles abgearbeitet haben, haben unsere Einwohner eine größere Lebensqualität. Das muss das Ziel sein.