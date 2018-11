Das Herbstkonzert von Liederkranz und Chorvereinigung Villingendorf zeigt Vielseitigkeit

Einen Mix aus modernem und traditionellem Liedgut gab es beim Herbstkonzert des Liederkranz Seitingen-Oberflacht. Zu diesem eher etwas außergewöhnlichen Konzert konnte Vorstand Helmut Zepf neben zahlreichen Gästen auch die Chorvereinigung Villingendorf mit Vido-Vocale gewinnen. Moderiert wurde das Programm von Peter Kaiser.

Die Gastgeber begannen mit traditionellen Liedern wie „Wanderschaft“, „Untreue“, „Hammerschmied´s Lied“ und dem Klassiker „Auf der schwäb`sche Eisebahne“. Zu jedem der Lieder gab es eine kleine Geschichte, mit Hintergünden zum Stück.

Eine Art Premiere hatte der Jugendchor vom Liederkranz. Hier traf Exotisches und Modernes auf Tradition. Mit den afrikanischen Liedern „Kuwate“ und „Sponono“, aber auch mit „The Lion Sleeps Tonight“, „Kreise“ und „You Can Count On Me“ brachten die acht Jugendlichen Farbe ins Spiel. Sie zeigten, dass ein Jugendchor auch interessant sein kann und nicht unbedingt mit der Tradition brechen muss. Der Liederkranz und der Jugendchor werden musikalisch von Judith Lang-Rutha geführt. Mit ihrer musikalischen Auswahl begeisterte sie nicht nur die Chormitglieder sondern auch die Gäste, die Zugaben forderten. Unter der Leitung von Klemens Mölkner trat vor der Pause die Chorvereinigung Villingendorf mit den traditionellen Liedern „Ein Lied für frohe Stunden“, „Morgengebet“, „Frisch gesungen“, „Kein schöner Land“ und „Als Freunde“ auf.

Modern ging es im zweiten Teil des Herbstkonzertes weiter. Vido-Vocale von der Chorvereinigung Villingendorf zeigte, dass auch Texte der Neuzeit in Französich, Deutsch und Englisch ohne Instrumentenbegleitung nur mit der Stimme aufgeführt werden können. Nicht ganz einfach zu singen waren die Lieder „Africa“ von Toto und Billy Joel´s „And so it Goes“. Bei „Tagen wie diese“ von den Toten Hosen sang der eine oder andere Gast mit. Der Liederkranz betrat noch einmal die Bühne und sang „Der Kleine Teddybär“. Eine Premiere war das Lied „Heute hier Morgen dort“, bei dem der Männerchor zusammen mit dem Jugendchor auftrat. Das letzte Stück „Ciao Amore“ wurde von Peter Kaiser mit Trompete, Harald Rutha mit einem Saxophon und Steffen Weishaar mit Gitarre begleitet. Ein stimmgewaltiges Bild gab es ganz zum Schluss des Herbstkonzertes als alle Chöre zusammen auf der Bühne standen und sich mit dem Lied „Ich bin ganz Chor“ von den Gästen verabschiedeten.